Số nhà tại TP.HCM: Chưa rối loạn như phản ánh?

Trưởng phòng Quản lý nhà và công sở (Sở Xây dựng) Bùi Văn Hiếu nhắc nhở trong buổi giao ban với 24 quận, huyện về tình hình cấp số nhà trên địa bàn, ngày 16-9.

Một điều khá bất ngờ là nhiều quận, huyện cho rằng tình hình số nhà không đến nỗi rối loạn như báo chí phản ánh và nguyên nhân một phần do người dân. “Có trường hợp đã có số nhà mới nhưng chủ nhà không thích, không treo do nhiều lý do như ngại đổi hộ khẩu, chứng minh nhân dân… Nhiều chủ nhà vừa giữ số cũ vừa treo số mới nên khó tìm địa chỉ hoặc địa chỉ bị nhảy cóc. Những trường hợp này quận không thể cưỡng chế mà chỉ vận động người dân thực hiện thôi” - đại diện Phòng Quản lý đô thị các quận 4, Tân Bình bày tỏ.

Cạnh đó, quận 4 nêu thắc mắc: Các trường hợp nhà đất do tách thửa nhưng quá nhỏ so với quy chuẩn (diện tích chừng 10 m2) thì có được cấp số nhà hay không. Hoặc các nhà do lấn chiếm từ rất lâu nhưng diện tích cũng nhỏ như vậy sẽ giải quyết như thế nào. “Quan điểm của quận là không cấp số nhà để tránh tình trạng manh mún nhưng hơi ngại về tính pháp lý” - đại diện Phòng QLĐT quận này cho hay. Quận 7 lại hỏi về các trường hợp nhà dự án nhưng chưa hoàn chỉnh hạ tầng nên chưa được nghiệm thu, theo nguyên tắc là chưa được cấp số nhà. Nhưng treo lâu quá thì lại thiệt thòi cho người dân khi họ muốn xin hộ khẩu, chuyển trường cho con…

Cạnh đó, rất nhiều quận tiếp tục phản ánh về quỹ tên đường quá hiếm hoi. Do chờ hoài không thấy cho tên đường nên quận 2 đành xé rào, toàn đặt tên đường là số. Quận 3 cũng cho hay do khan hiếm quỹ tên đường nên một số con đường khang trang trong quận vẫn phải mang tên kỳ dị, ví dụ như Rạch Bùng Binh… Về việc này, đại diện Sở Xây dựng đề nghị các quận, huyện thông cảm do trình tự thủ tục đặt tên đường khá phức tạp và việc chọn đặt tên cũng không dễ.

Về việc cấp số nhà, theo ông Bùi Văn Hiếu, Trưởng phòng Quản lý nhà và công sở (Sở Xây dựng), khó khăn lớn nhất của các quận, huyện hiện nay là tính pháp lý về trường hợp nào được cấp, trường hợp nào không. Việc này sẽ được Sở trả lời chính thức bằng văn bản cho các quận, huyện. Ông Hiếu cũng nhắc bốn quận, huyện có tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài đi qua (Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh và Tân Bình) nghiên cứu thực trạng để nắm được tuyến đường này có bao nhiêu căn nhà. Trên cơ sở đó, Sở sẽ có quyết định các số chốt tại vị trí giáp ranh giữa các quận làm cơ sở để cấp số nhà.

CẨM TÚ