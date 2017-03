Sở Nội vụ Nghệ An lên tiếng vụ trưởng phòng giáo dục từ chối ghế bí thư

Ngày 27-11, UBND thị xã Cửa Lò điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Nhân - Bí thư phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) lên làm trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò. Cùng ngày trên, ông Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò ký quyết định điều động, luân chuyển ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò làm bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, thay vị trí ông Nhân.

Thông tin dư luận đang băn khoăn việc UBND thị xã Cửa Lò điều động, bổ nhiệm ông Nhân - không có nghiệp vụ sư phạm, chưa từng công tác trong ngành giáo dục làm trưởng phòng GD&ĐT thị xã đúng hay sai, nên hay không nên?

PV đã liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để đặt câu hỏi trên. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã giao ông Lê Sỹ Phương, Trưởng phòng Tổ chức biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, trả lời cụ thể: "Việc bổ nhiệm ông Nhân, tôi cho rằng cái này chưa có cơ sở để trả lời đúng hay sai. Khẳng định đúng hay sai chưa có cơ sở bởi lẽ chưa có văn bản quy định pháp luật của cấp trên đưa ra cụ thể làm trưởng phòng giáo dục yêu cầu phải có chuyên ngành sư phạm".



UBND thị xã Cửa Lò - nơi bổ nhiệm người không có nghiệp vụ sư phạm lên làm trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò.

Ông Phương cho biết thêm: "Cho đến nay Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An chưa nhận được bất cứ một quyết định hoặc quy chế hay quy định nào cụ thể, cá biệt về quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều kiện tiêu chuẩn trưởng và phó phòng GD&ĐT cấp huyện, thị xã. Hiện nay toàn bộ việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức cán bộ thì tỉnh Nghệ An về mặt quản lý hành chính đang thực hiện theo Quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ. Dưới Quyết định số 27, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 66 (ra ngày 14-10-2008). Trong các quyết định này đều quy định một cách chung chung về việc bổ nhiệm cho các đối tượng giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước chứ không nói rõ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm một trưởng phòng GD&ĐT là phải có chuyên môn sư phạm hoặc không sư phạm".

Theo ông Phương, cho đến hiện nay thực hiện Nghị định 24 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thì dưới đó liên ngành Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ đã có Thông tư liên tịch số 11 (ngày 29-5-2015) hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu, tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh và TP trực thuộc TƯ, phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP. Trong thông tư liên tịch trên, có nội dung liên quan đến việc quy định về bổ nhiệm trưởng và phó phòng GD&ĐT thì hiện nay Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có trách nhiệm dự thảo văn bản cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT và trưởng, phó phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện, thị. Trong đó, sẽ quy định rõ về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học vá các mặt khác cũng như năng lực nghề nghiệp.



Quyết định điều động, luân chuyển ông Nguyễn Văn Tuân.

Về việc điều động, luân chuyển ông Nguyễn Văn Tuân làm bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, thay vị trí ông Nhân nhưng ông Tuân ngày 8-12 vẫn kiến nghị không nhận nhiệm vụ làm bí thư phường (theo quy hoạch sẽ lên làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, phụ trách văn hóa - xã hội). Ông Tuân cho rằng: "Tôi không có nguyện vọng phát triển chức vụ cao hơn trong quy hoạch ở thị xã Cửa Lò đã phê duyệt, đồng thời, tôi bày tỏ nguyện vọng tha thiết mong muốn được gắn bó, cống hiến trong ngành giáo dục đúng với trình độ, chuyên môn được đào tạo của tôi".

Hiện ông Tuân không đi nhận nhiệm vụ đi làm bí thư cơ sở nên ông Nhân đi nhận nhiệm vụ mới thì chưa có... ghế nên ông Nhân đang phải ngồi chung phòng với chuyên viên.