Số tiền chiếm đoạt chỉ còn 169 triệu đồng

Theo đó, Phan Cao Trí (chủ Tân Hoàng Phát), Phan Việt Hậu (em vợ Trí), Phan Quốc Cường bị truy tố về hai tội bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Phan Thị Yến (vợ Trí) bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Hoài Nhanh bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, cặp vợ chồng Trí-Yến đã lập hàng loạt công ty kinh doanh ngành nghề dịch vụ xông hơi, xoa bóp như Tân Hoàng Phát, Kim Thu, Hoàng Thành, Newstart, Hoàng Vân III. Khi nhận nhân viên nữ vào làm việc, Trí buộc họ ký một hợp đồng với chế độ, thời gian làm việc đúng quy định. Nhưng thực tế, các cô phải làm các công việc như xoa bóp, kích dục cho khách từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, họ bị cấm đi ra ngoài, phải ngủ lại nhà Trí, mua hàng hóa, đồ ăn, thức uống, quần áo… với giá cắt cổ từ ông bà chủ.

Tiếp tay đắc lực cho vợ chồng ông chủ là Hậu, Cường, Nhanh, Phương và hàng chục bảo vệ khác. Phát hiện cô nào bỏ trốn hoặc bị khách phàn nàn, những kẻ này sẵn sàng đánh đập không thương tiếc.

Cáo trạng xác định Trí là người chủ mưu, cầm đầu tổ chức kinh doanh trá hình, lừa gạt các cô gái mới lớn, nhẹ dạ ký vào các bản thỏa thuận, cam kết trái pháp luật. Trí là người ra lệnh cho các bị can khác thực hiện việc bắt giữ người trái pháp luật đối với toàn bộ tiếp viên đã được cơ quan công an giải thoát ngày 6-12-2008. Đồng thời, Trí cũng chỉ đạo vợ và đàn em cưỡng đoạt tổng cộng 169 triệu đồng của các nạn nhân.

Như vậy, sau lần điều tra bổ sung này, số tiền chiếm đoạt của các bị can được xác định giảm rất nhiều so với kết luận điều tra cũ (518 triệu đồng). Điều này cũng đồng nghĩa với việc khung hình phạt truy tố đối với các bị can phạm tội cưỡng đoạt tài sản cũng đã được hạ xuống.

