Sở TT&TT tỉnh An Giang xin lỗi cô giáo Trang vì 'sự việc không đáng có'

(PLO)- Sáng 26-11, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi họp báo để thông tin về việc xử lý vi phạm đối với các cá nhân sử dụng mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo tỉnh, do ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì buổi họp báo.