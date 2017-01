Sở Tư pháp nỗ lực ‘gác cổng’ văn bản cho thành phố

Ngày 6-1, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của Sở Tư pháp trong năm qua. Bộ trưởng lưu ý Sở cần thẩm định chặt chẽ các văn bản pháp luật không để lợi ích nhóm vào văn bản.

Nhiều văn bản có dấu hiệu trái luật

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh, năm 2016 Sở được Bộ Tư pháp đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sở đã góp ý, thẩm định 249 dự thảo văn bản các loại (tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2015); tư vấn 282 vụ việc (tăng gần 71% so với cùng kỳ năm 2015). Sở cũng đã thực hiện tự kiểm tra 43 văn bản quy phạm pháp luật (giảm hơn 44% so với cùng kỳ) do UBND TP ban hành. Bước đầu Sở đã phát hiện 13 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật chủ yếu là sai sót về mặt thể thức, thời điểm có hiệu lực của văn bản.

Sở Tư pháp đã triển khai rà soát theo 10 chuyên đề liên quan đến Luật Công chứng 2014, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hộ tịch, Luật Phí và lệ phí, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015… Trong đó đã hoàn tất rà soát tám chuyên đề với tổng số 395 văn bản được rà soát, trong đó có 74 văn bản của trung ương, 247 văn bản của TP, 74 văn bản của quận, huyện. Qua đó, Sở đã đề xuất xử lý 119 văn bản.

Năm 2016, Sở Tư pháp tiếp nhận gần 74.000 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2015), đã cấp gần 71.400 phiếu với thời gian và thủ tục nhanh gọn, thuận tiện.



Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích. Ảnh: HOÀNG GIANG

Làm tốt công tác tuyên truyền

Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở đã tham mưu cho chủ tịch UBND TP ban hành quy định thư xin lỗi trong trường hợp trễ hạn để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tổng số thủ tục hành chính đã được các sở, ban, ngành chủ trì rà soát với sự phối hợp của quận, huyện và Sở thẩm định chất lượng là hơn 1.600 thủ tục. Trong đó có hơn 1.550 thủ tục đủ điều kiện công bố.

Đáng lưu ý là năm 2016, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND TP ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn TP.HCM. Đây là những bước đi quan trọng trong việc tạo thể chế và hành lang pháp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành của TP trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Về công tác báo chí, trong năm 2016, báo Pháp Luật TP.HCM đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ PV, biên tập viên. Báo đã khai thác có hiệu quả các đề tài nóng, đề tài dân sinh, kịp thời phản ánh các vấn đề thời sự, phát huy thế mạnh của báo trong thông tin, bình luận, phân tích các vấn đề pháp lý góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đặc biệt Ban Biên tập báo đã tập trung chỉ đạo các chủ trương, bài viết phục vụ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền về Hiến pháp 2013.