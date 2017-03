Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị xử lý hai chủ đầu tư

Ngày 11-11, Sở Xây dựng TP có báo cáo trình UBND TP về xử lý vi phạm xây dựng của Công ty TNHH Tân Hoàng Thân và công ty Mai Hoàng. Trước đó, tháng 6-2009, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát tất cả vi phạm của hai đơn vị này và đề xuất hình thức xử lý.

Theo báo cáo, Tân Hoàng Thân làm chủ đầu tư hai công trình thì một xây dựng không phép làm ảnh hưởng đến công trình lân cận, một không có giám sát và cũng gây sự cố. Cụ thể, việc xây dựng cao ốc 102 Cống Quỳnh (quận 1) đã làm lún, sập tường rào chung cư kế bên. Còn cao ốc 34-36 Đinh Bộ Lĩnh khởi công xây dựng khi chưa được cấp phép, thi công làm lún nứt công trình lân cận.

Trong khi đó, ba công trình do công ty Mai Hoàng làm chủ đầu tư thì một xây dựng không phép, một sai phép và một gây sự cố. Đặc biệt, nhiều công trình trong số này do một bên làm chủ đầu tư, bên kia thi công và ngược lại. Ngoài ra, còn có ba công trình do người thân hoặc thành viên góp vốn của hai công ty này làm chủ đầu tư cũng xảy ra vi phạm.

Sở Xây dựng nhận định những vi phạm của hai công ty này “mang tính hệ thống, nhiều lần, cố ý, cần được xử phạt nghiêm khắc để răn đe”. Sở kiến nghị UBND TP chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự cá nhân liên quan. Trong trường hợp không xử lý hình sự được, Sở Xây dựng kiến nghị cho đăng tải các vi phạm của hai công ty trên website của Bộ Xây dựng, TP.HCM và Sở Xây dựng theo quy định của Thông tư 24/2009 về xử phạt trong xây dựng. Ngoài ra, Sở sẽ nghiên cứu và đề xuất UBND TP kiến nghị trung ương có các biện pháp xử lý khác để phù hợp thực tế, mang tính răn đe.

