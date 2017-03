Sở Y tế Bình Thuận: BV đa khoa không được cấm quay phim, chụp ảnh

Ngày 31-3, tại cuộc họp giao ban báo chí hằng tháng, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết. Theo ông Thành, ngành y tế tỉnh Bình Thuận sẽ rút kinh nghiệm việc này và cho biết những nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh là hoàn toàn chính xác.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 4-1, một người bạn của ông VMT dùng điện thoại quay lại cảnh người khám bệnh chen chúc nhau ở BV Đa khoa Bình Thuận thì một nhân viên bảo vệ đến ngăn cản. Người bảo vệ khẳng định dù khu vực này không có biển cấm nhưng muốn chụp ảnh phải xin phép. Không bằng lòng, ông T. viết thư phản ánh và Sở Y tế yêu cầu BV có văn bản trả lời.

Trong văn bản phản hồi, BV cho rằng việc cấm chụp ảnh là do họ căn cứ theo Thông tư 552/CA-VH ngày 19-5-1964 của Bộ Công an và Bộ Văn hóa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! Sở dĩ BV căn cứ thông tư từ hơn nửa thế kỷ trước là do chưa thấy có văn bản nào thay thế.

Tuy nhiên, thực tế thông tư trên đã bị thay thế bởi các văn bản quy phạm pháp luật sau này như Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000, Nghị định 33/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Quyết định 160/2004 của Thủ tướng quy định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm... Theo Quyết định 160/2004, các phòng, khoa trong khuôn viên BV không phải là khu vực cấm, địa điểm cấm.