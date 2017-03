Sốc: Bị hoại tử mặt, tử vong vì ăn tiết canh lợn dính liên cầu khuẩn

Ăn tiết canh rước liên cầu khuẩn lợn

Bệnh nhân Trần Văn Anh (39 tuổi ở Ninh Bình) bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh đã tử vong sau 3 ngày nhập viện điều trị. Đây là trường hợp tử vong thứ hai tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương từ đầu năm đến nay liên quan đến dịch bệnh này.

Bệnh nhân Trần Văn Anh bị hoại tử khuôn mặt vì liên cầu khuẩn lợn.

Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm (Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng, BV Nhiệt đới Trung Ương) cho biết, bệnh nhân Anh nhập viện trong tình trạng toàn thân sốt cao, rét run, co giật, mê sảng, mất ý thức…

“Sau khi tiến hành hội chẩn, chúng tôi xác định bệnh nhân bị liên cầu khuẩn lợn, dẫn tới nhiễm trùng huyết suy đa tạng, có nhiều ban hoại tử đen toàn thân, đặc biệt là ở mặt” – Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm nói.

Những vết ban hoại tử lan rộng khắp toàn thân.

Người nhà cho biết, bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu. Trước khi nhập viện một ngày, bệnh nhân có ăn tiết canh lợn ngoài chợ. Khi về nhà, bệnh nhân có biểu hiện sốt, khó thở… nhưng chỉ nghĩ là bị ốm thông thường nên tự điều trị ở nhà. Đến khi thấy tình trạng sức khỏe ngày càng nguy kịch mới nhập viện thì đã quá muộn.

Mặc dù nhập viện điều trị, nhưng bệnh nhân Trần Văn Anh vẫn không qua khỏi.

Theo Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm, nếu như trước đây, mỗi tháng chỉ có 1-2 ca nhập viện do liên cầu khuẩn lợn thì khoảng 2 tháng trở lại đây, số bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn vào cấp cứu tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương có dấu hiệu tăng lên. “Tuần trước chúng tôi ghi nhận 3 ca, trong đó có 1 ca tử vong đã nói ở trên, còn hai ca hiện đang được điều trị tích cực. Mặc dù đã qua khỏi giai đoạn bị sốc nhưng vẫn còn trong tình trạng suy thận nặng”, BS Lâm cho hay.

Xin về nhà chờ chết vì chi phí điều trị quá cao

Bệnh liên cầu lợn là một bệnh từ động vật lây sang người do vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis) gây ra. "Nguyên nhân bị mắc liên cầu khuẩn lợn có thể do ăn thịt lợn bệnh chưa được nấu chín, ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn qua các vết thương ở da, đường hô hấp...” – Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm nói.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh liên cầu khuẩn lây từ lợn bệnh sang người gồm 3 thể: Nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Tùy từng thể mắc mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ, có trường hợp mắc ngay từ đầu đã nặng.

Tỷ lệ tử vong của bệnh liên cầu khuẩn lợn là 7%

Khi mắc bệnh do liên cầu lợn, người bệnh thường có sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết dưới nhiều dạng khác nhau như xuất huyết dưới da từng mảng, đôi khi gây hoại tử, xuất huyết tiêu hóa. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị nhiễm độc tố rất nặng với các biểu hiện như tụt huyết áp, mạch nhanh, nhỏ, trụy tim mạch, suy hô hấp... Tỷ lệ tử vong của bệnh này là khoảng 7%.

“Thông thường, một bệnh nhân bị liên cầu khuẩn lợn thể viêm màng não mủ phải nằm viện điều trị ít nhất là 3 tuần. Còn những người bị nhiễm trùng huyết phải điều trị đến 2 tháng, chi phí có khi lên tới hàng trăm triệu, tùy thuộc di chứng có trầm trọng hay không trầm trọng. Vì vậy, rất nhiều trường hợp bị liên cầu khuẩn lợn nhưng không có điều kiện chữa trị nên đành phải xin về nhà… chờ chết. Những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng rất đau lòng, nhưng không biết làm thế nào được” – Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm chia sẻ.

Chưa có vacxin phòng liên cầu khuẩn lợn ở người

“Có một vấn đề là người dân đang quá coi thường với các biện pháp phòng liên cầu khuẩn lợn, trong khi hiện nay vẫn chưa có vacxin phòng bệnh này cho người” - Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm nhấn mạnh.

Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm

Cũng theo ông Lâm, vi khuẩn gây bệnh liên cầu Streptococcus suis có thể sống ở nhiệt độ 60 độ C trong 10 phút, 50 độ C trong 2 giờ và 10 độ C trong 6 tuần. Do đó, cách phòng bệnh tốt nhất là không nên giết mổ lợn ốm, chết, khi có vết thương ở tay thì không xử lý sản phẩm sống từ lợn. Rửa tay sạch sau khi chế biến. Không ăn lợn bệnh, thịt lợn sống, nem chạo, tiết canh... Trong bất cứ trường hợp tiếp xúc với lợn ốm, chăm sóc, nuôi hoặc giết mổ, tiêu hủy thì nên có các phương tiện phòng hộ.

“Khi có biểu hiện sốt cao (40 - 41 độ C), xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử dưới da, tiêu chảy... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị, tránh nguy cơ tử vong” – Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm tư vấn thêm.

