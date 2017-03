Sóc Trăng khởi tố 2 "quan" đánh cờ tướng ăn tiền

Chiều ngày 29/12, Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an Sóc Trăng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng hai quan chức tỉnh về hành vi đánh bạc.

Hai bị can đó là ông Nguyễn Thanh Lèo, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng; ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe loại 3 tại Sóc Trăng. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hùng, tự Hùng “cải lương” và Nguyễn Thanh Truyền (con ông Hùng) vẫn bị tạm giữ hình sự để làm rõ một số vấn đề liên quan. Thời gian gần đây, ông Lèo và ông Tân đã nhiều lần “sát phạt” nhau dưới hình thức đánh cờ tướng ăn tiền, mỗi ván hàng trăm triệu đồng; đặc biệt có ván lên đến 5 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Lèo thua bạc ông Tân số tiền lên tới 22 tỷ đồng nhưng mới chỉ trả được 5 tỷ đồng, số còn lại không có khả năng trả nợ. Sau nhiều lần đòi nợ không được, ông Tân đã thuê người đến nhà ông Lèo xiết nợ và dọa giết cả nhà ông Lèo. Ông Lèo đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp. Tối 22/12, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán bida máy lạnh Thy Tài 2 (đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng) để tiếp tục “ăn thua;” đồng thời điện báo với công an. Ngay sau đó, lực lượng công an đã ập vào quán bắt quả tang hai quan chức này đang đánh bạc. Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án đánh bạc của Tân và Lèo. Các thủ tục đình chỉ công tác, chính quyền và về mặt đảng cũng đã được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)