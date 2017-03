Sớm vớt cần cẩu container bị chìm tại Dung Quất

Ông Trương Ngọc Nhi cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ tàu, chủ hàng sớm giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng để chủ hàng sớm trục vớt cần cẩu bị chìm dưới biển.



Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và chủ hàng phải đảm bảo tuyệt đối về an toàn hàng hải trong quá trình trục vớt; giao cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với chủ tàu, chủ hàng thực hiện đúng Nghị định 18 của Chính phủ.



Do thời tiết hiện nay xấu chưa trục vớt được cần cẩu bị chìm, phía Việt Nam bảo đảm an ninh, không để thiệt hại về người và tài sản trên tàu; yêu cầu chủ tàu, chủ hàng tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của quốc tế và Việt Nam...



Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, ngày 19/10, tàu DONGBANG GIAT No3, quốc tịch Hàn Quốc, đến cập cảng của Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Dung Quất để nhận thiết bị gồm 2 cần cẩu container với tổng trọng lượng 1.625 tấn. Sau khi kiểm tra phương án xếp hàng lên tàu, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã giải quyết cho tàu nhận hàng.



Ngày 2/11, tàu DONGBANG GIAT No3 thực hiện xong việc xếp hàng lên tàu và được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, giải quyết thủ tục xuất cảng cho tàu đi Ấn Độ để trả hàng.



Vào lúc 10 giờ ngày 2/11, hoa tiêu đã lên tàu, đưa tàu rời cầu cảng Doosan ra khỏi khu vực Pilot an toàn. Sau đó, tàu DONGBANG GIAT No3 tiến hành thả neo tại vị trí 15 độ 26 phút 10 giây vĩ Bắc-108 độ 47 phút 7 giây kinh Đông để kiểm tra lại hàng hóa trên tàu nhưng do điều kiện thời tiết tại khu vực cảng Dung Quất có sóng to, gió lớn làm cho một cần cẩu container chở trên tàu bị gãy và chìm xuống biển với độ sâu khoảng 30 mét./.







Theo Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)