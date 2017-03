Sông Tranh 2 liên tiếp động đất ngày đầu năm mới

Theo ông Ý, chủ quán cà phê Stone tại thị trấn Bắc Trà My, quán cà phê của ông bị rung lắc do ảnh hưởng của động đất; khách uống cà phê trong quán của ông đều cho biết họ cảm nhận được trận động đất rất rõ khi bàn bị rung lắc trong khoảng vài giây. Tuy nhiên, do đã “quen” với động đất nên không ai bỏ chạy ra ngoài.