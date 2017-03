Sông Tranh 2: Sẽ sửa nhà dân hư do động đất

Ngày 21-11, ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đã được Bộ Xây dựng cử làm trưởng đoàn vào làm việc với chính quyền huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Nội dung liên quan đến việc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, tăng độ kháng chấn cho những công trình vùng động đất thủy điện Sông Tranh 2.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết toàn huyện có 856 nhà dân và tám công trình công cộng bị nứt do động đất. Đặc biệt, sau trận động đất mạnh 4,7 độ Richter ngày 15-11, nhiều vết nứt đã mở rộng hơn khiến không ít căn nhà có nguy cơ đổ sập. Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My đề nghị việc khắc phục không đơn giản chỉ là trám, trét bên ngoài mà cần đặt yếu tố kháng chấn cho các công trình lên hàng đầu. Hiện nay, huyện Bắc Trà My đã tạm dừng hai công trình công cộng đang xây dở để gia cố thêm độ kháng chấn.

Các ngôi nhà hư hỏng, nứt nẻ do động đất gây ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 sẽ được sửa chữa, gia cố để tăng độ kháng chấn. Ảnh: LÊ PHI

“Sửa chữa nhà cửa cho dân là việc cần khẩn trương làm, bởi điều này liên quan đến tính mạng con người. Mức hỗ trợ 2-4 triệu đồng/nhà của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ yếu chỉ để an dân chứ không thể giúp người dân sửa chữa nhà cửa” - ông Phong nói.

Trước đề nghị trên, ông Bùi Trung Dung cho biết: “Đoàn sẽ đến từng nhà dân để đánh giá mức độ hư hỏng từ ảnh hưởng của động đất, qua đó đưa ra phương án sửa chữa, kháng chấn hợp lý nhất”. Cũng theo ông Dung, kinh phí khắc phục sự cố có thêm yếu tố kháng chấn sẽ cao hơn so với việc chỉ trám, trét các vết nứt. Ngoài số tiền hỗ trợ của EVN, cần phải vận động thêm các doanh nghiệp, các tổ chức, huy động nguồn vốn khác để hỗ trợ cho dân.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Trong ngày 21-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã có buổi làm việc với Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT về vấn đề xử lý sự cố động đất và an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2.

LÊ PHI