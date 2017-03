Sống trong sợ hãi vì đất nhiễm độc

“Sợ chất độc ngấm vào nước giếng nên mấy năm nay gia đình tui không dám uống, phải mua nước máy từng ngày. Không biết bao giờ số chất độc này mới được đào lên đưa đi xử lý” - một người dân sát bên “khu đất nhiễm độc” ở số 2C14, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM than. Và đây cũng là bức xúc của nhiều người ở khu vực này hiện nay.

Chôn lấp chất thải nguy hại tùm lum

Công ty Tân Đức Thảo được Cục Bảo vệ môi trường (nay là Tổng cục Môi trường) cấp phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại (CTNH) vào tháng 7-2007.

Theo kết quả giám định của Sở TN&MT TP, Công ty Tân Đức Thảo chôn lấp hơn 5.000 tấn CTNH. Ảnh: TB

Từ năm 2010 đã có dấu hiệu chất thải phát tán vào nguồn nước. Ảnh: TB

Đầu năm 2008, công ty này bị đoàn kiểm tra của Cục CSĐT phòng, chống tội về môi trường (C49) bắt quả tang về hành vi đổ bùn thải nguy hại trái phép ở một khu đất thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Cùng thời điểm, Phòng CSĐT phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an TP.HCM (PC49) phát hiện thêm nhiều khu vực chôn lấp CTNH khác cũng do Công ty Tân Đức Thảo thực hiện. Không kể số CTNH đổ tại nhà xưởng, tổng cộng có sáu khu vực Công ty Tân Đức Thảo chôn lấp CTNH trên địa bàn huyện Bình Chánh, gồm: số 2C14, 2C15 và 2B19 cùng thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai; số 4A39 và 4K2/2 ở ấp 4, xã Phạm Văn Hai và một khu đất ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân.

Với những vi phạm trên, cuối tháng 6-2008, Thanh tra Sở TN&MT TP đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Tân Đức Thảo với số tiền 10 triệu đồng và yêu cầu công ty phải khắc phục hậu quả, hoàn trả lại hiện trạng môi trường ở các khu vực đã chôn lấp chất thải.

Khắc phục hậu quả chưa xong

Tháng 9-2008, trong khi Phòng TN&MT huyện Bình Chánh có văn bản xác nhận công ty này đã khắc phục xong hậu quả (thu gom xử lý hết CTNH) thì kết quả giám định của Sở TN&MT lại cho thấy vẫn còn hơn 5.000 tấn CTNH chưa được thu gom, xử lý. Trong văn bản gửi Cơ quan CSĐT - Công an TP, Phòng TN&MT huyện Bình Chánh thừa nhận có sự mâu thuẫn trong việc xác định chuyện khắc phục hậu quả của Công ty Tân Đức Thảo. Nguyên nhân là do nhầm lẫn trong việc xác định địa điểm khắc phục hậu quả. Trên thực tế, địa điểm được cho đã khắc phục hậu quả chỉ là khu vực nhà xưởng của Công ty Tân Đức Thảo ở số 2C12, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, còn những khu đất khác vẫn còn nhiều chất thải chôn lấp.

Tuy nhiên, do căn cứ vào xác nhận của Phòng TN&MT huyện Bình Chánh về việc Công ty Tân Đức Thảo đã khắc phục xong hậu quả, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ án. Song, quyết định này đã bị VKSND TP hủy bỏ. VKSND TP yêu cầu phải điều tra, xác định lại những khu vực Công ty Tân Đức Thảo đã chôn CTNH.

Bốn năm gây âu lo cho dân

Sau gần bốn năm, người dân ở gần những khu đất mà Công ty TNHH Tân Đức Thảo đã từng chôn lấp hàng ngàn tấn CTNH vẫn còn sống trong nỗi âu lo.

Những khu đất mà Công ty Tân Đức Thảo đã chôn lấp CTNH ở xã Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) từ năm 2008, hiện nơi cỏ dại mọc đầy, nơi ngập đầy bùn đất nên rất khó ghi nhận số CTNH tồn lưu.

Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, cuối tháng 12-2010, Phòng TN&MT huyện Bình Chánh khảo sát lại hai địa điểm ở xã Phạm Văn Hai nhận thấy vẫn còn chất thải chôn lấp. Thế nhưng sáu tháng sau, kết quả phân tích mẫu chất thải lấy ở hai khu vực trên (do Viện MT&TN ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện) cho thấy số chất thải này không vượt ngưỡng CTNH. Ngày 3-11, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó phòng TN&MT huyện Bình Chánh, cho biết do chưa nhận được thông báo kết quả xử lý của Cơ quan CSĐT - Công an TP nên phòng không nắm rõ chất thải ở các khu đất đã được thu gom đưa đi xử lý hay chưa. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc này nên dân nơi đây vẫn tiếp tục “sống trong sợ hãi”.

Chưa giám định ô nhiễm nguồn nước Từ năm 2008 đến nay, Sở TN&MT TP chỉ mới tiến hành giám định các mẫu CTNH do Công ty Tân Đức Thảo chôn lấp, chưa lấy mẫu đất, mẫu nước phân tích để đánh giá mức độ ô nhiễm do CTNH phát tán ra môi trường xung quanh.

KHANG BÁCH