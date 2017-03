Sự cố khí lạ làm nhiều người nhập viện là do "sơ suất"

Ngày 17/6, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Dương đã kiểm tra chi nhánh Công ty cổ phần Tico (An Phú, Thuận An), nơi xảy ra sự cố thải khí lạ làm hàng chục người nhập viện vào tối 16/6.



Tại buổi kiểm tra, đoàn đã lấy mẫu khí thải của 2 hệ thống xử lý và 2 mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư bị ảnh hưởng để đánh giá mức độ tồn dư của chất ô nhiễm.







Khu vực bị rò khí. Ảnh: Nguyệt Triều.

Buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Theo Nguyệt Triều - Mai Trun ( Dân trí)



Bước đầu giải trình với đoàn, ông Ngô Văn Ánh, Phó giám đốc công ty Tico cho biết, qua báo cáo của cán bộ kỹ thuật, trước khi xảy ra sự cố, do bị mất điện nên chi nhánh ngừng hoạt động. Khoảng 17h30 cùng ngày thì bắt đầu sản xuất, do sơ suất, công nhân vận hành hệ thống xử lý khí thải đã làm không đúng quy trình, để một lượng khí phát tán.Hiện chưa xác định lượng khí thải thoát ra là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo xác minh của đoàn kiểm tra, thời gian rò khí gây ảnh hưởng khu dân cư kéo dài khoảng 20 phút.Phó giám đốc Ánh cho biết thêm, ngay trong đêm công ty đã khắc phục sự cố rò rỉ khí, đến sáng nay hệ thống đã hoạt động bình thường. Hiện công ty đã xác minh số người trực tiếp bị ảnh hưởng khi sự cố."Chúng tôi hỗ trợ ban đầu cho mỗi trường hợp là 500.000 đồng để khám bệnh, kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, nếu có cơ sở để xác định tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng do hít phải nguồn khí thải của công ty thì chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa trị... Đây cũng là sự cố ngoài ý muốn", ông Ánh khẳng định.Thượng tá Lê Minh Châu, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an Bình Dương, đã yêu cầu công ty nghiêm túc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, trong đó cần giám sát chặt chẽ việc vận hành hệ thống đúng với quy trình nhằm đề phòng tái diễn sự cố.Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, đã có ít nhất 10 người bị ngất xỉu, trong đó 2 cháu Nguyễn Văn Hào (11 tuổi) và Nguyễn Văn Hảo (1,5 tuổi) đã phải nhập viện điều trị do bị ảnh hưởng hô hấp."Khi sự cố xảy ra, tuy nhà cách công ty khoảng 200 m nhưng chúng tôi không chịu nổi, bản thân tôi cũng bị choáng. Thấy cháu lớn kêu khó thở, tôi chạy vào nhà thì thấy cháu nhỏ cũng có biểu hiện tương tự nên cố sức đưa các cháu nhập viện", anh Nguyễn Văn Hà, cha của 2 bệnh nhi kể.Đến sáng 18/6, sau khi được chăm sóc, 2 bệnh nhi này đã được xuất viện.Chi nhánh Công ty Tico hoạt động tại Thuận An từ năm 1995 đến nay. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang sản xuất chất Las (nguyên liệu chính sản xuất bột giặt) với công suất 3.200 tấn mỗi tháng.Trước đó tháng 12/2010, công ty Tico từng bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, số tiền phạt là 170 triệu đồng.Người dân sống gần khu vực công ty cho biết, đây không phải là lần đầu ngửi phải mùi khí lạ này. Hiện họ rất lo lắng sự cố tiếp tục xảy ra.