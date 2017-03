Sự cố ngành hàng không tăng 129 vụ so với năm 2013

Theo đó, số lượng sự cố tăng tập trung chủ yếu ở mức độ uy hiếp an toàn (mức D) với 60 vụ, tiếp theo là ở mức sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C) với tám vụ và sự cố nghiêm trọng (mức B) với ba vụ. Còn lại là các vụ việc không liên quan trực tiếp đến an toàn (mức E) là 240 vụ.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân do hỏng hóc kỹ thuật năm 2014 lên tới 143 vụ (trong khi đó năm 2013 có 83 vụ), do hành khách là 27 vụ (năm 2013 là ba vụ). Một trong những nguyên nhân khách quan gây nhiều sự cố là do sự gia tăng của số lượng máy bay (tăng 10,8%), giờ bay (tăng 21%) và chuyến bay (tăng 12%) của các hãng hàng không so với năm 2013.

