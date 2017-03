'Sự cố tin tặc' sân bay: Công an đang truy tìm nguồn can thiệp

Theo Cục Hàng không Việt Nam, vào hồi 13 giờ 46 tại sân bay Tân Sơn Nhất và 16 giờ 7 phút tại Nội Bài đã xảy ra sự cố hệ thống máy tính làm thủ tục hàng không của Hãng Hàng không VietJet, Vietnam Airlines (bao gồm VASCO).

Tại nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hệ thống thiết bị thông tin chuyên ngành hàng không (màn hình thông tin chuyến bay, màn hình máy tính phục vụ check-in tại quầy thủ tục của Vietnam Airlines, hệ thống phát thanh) tại Nhà ga hành khách T1 Cảng HKQT Nội Bài, bị tấn công xâm nhập mạng, phải dừng hoạt động.

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị phục vụ mặt đất đã nhanh chóng triển khai kế hoạch ứng phó, chuyển sang làm thủ tục thủ công cho hành khách và thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, không làm gián đoạn hoạt động của các chuyến bay. Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, sự cố trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình phục vụ hành khách của ngành hàng không. Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục chuyến bay bị chậm giờ từ 15 phút cho đến hơn 1 tiếng.



Một số màn hình ở sân bay Nội Bài chưa hoạt động trở lại. Ảnh: Phi Hùng

Ngành hàng không đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ, bình tĩnh và kiên nhẫn của hành khách trong khi phải chờ đợi quy trình làm thủ tục chuyến bay. Tình hình hoạt động của các cảng hàng không khác diễn ra bình thường, do các đơn vị hàng không đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Sự cố trên hoàn toàn không ảnh hưởng đến hệ thống điều hành bay, khai thác tàu bay, không uy hiếp đến an toàn bay.

“Ngay sau khi nhận được báo cáo, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã kịp thời có mặt chỉ đạo và trực tiếp xử lý sự cố. Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với ngành hàng không để truy tìm nguồn can thiệp và đề ra các giải pháp tăng cường bảo vệ, phòng ngừa sự cố trong tương lai”- Cục Hàng không Việt Nam thông tin.

Cùng ngày, các quầy làm thủ tục ở sảnh A, B của nhà ga T1 sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã khôi phục khoảng 50% số máy tính để thực hiện check-in điện tử. Tuy nhiên, các màn hình thông báo các chuyến bay tại các điểm check-in chưa hoạt động lại. Theo Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam việc tắt các màn hình trên để phục vụ quá trình điều tra.