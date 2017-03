“Sự cống hiến, hy sinh của các Bà Mẹ là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng dân tộc“

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ. Ảnh: H.LAN Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ. Ảnh: H.LAN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận sự cống hiến, hy sinh vô bờ bến của các mẹ. “Các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ học tập và noi theo. Mỗi chúng ta đang hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc hôm nay luôn dặn lòng phải làm gì để vơi bớt nỗi đau của các bà mẹ, để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn…” - ông Hải nhắn nhủ.

PLO xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tại buổi lễ.

______

Kính thưa quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa thân nhân các gia đình liệt sĩ,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố long trọng tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đến 89 Bà Mẹ đã có nhiều người thân hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt chúc mừng và tri ân sâu sắc quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trong buổi Lễ trọng thể hôm nay.

Kính thưa quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các đồng chí, các đại biểu,

Qua hơn 84 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã Tổng khởi nghĩa thành công giành chính quyền về tay Nhân dân, anh dũng kiên cường đấu tranh thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thần thánh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 30 tháng 4 năm 1975 chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào giai đoạn mới thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đấu tranh oanh liệt ấy, dân tộc ta đã hy sinh biết bao xương máu, nhiều gia đình đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho độc lập, tự do Tổ quốc, cho ấm no, hạnh phúc của Nhân dân hôm nay và mai sau.

Chúng ta đời đời ghi nhớ, tri ân, biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các anh hùng liệt sĩ, của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, của các gia đình có người thân đã cống hiến máu xương, cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Trong giờ phút vô cùng xúc động này, tôi xin trân trọng mời tất cả quý đại biểu cùng đứng lên, kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Bác Hồ vô vàng kính yêu, đến đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

(một phút mặc niệm bắt đầu)

Kính thưa quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các đồng chí, các đại biểu,

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã bày tỏ: “Nhân dân ta rất biết ơn các Bà Mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nước ta…”.

Việc phong tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vinh dự có 2.095 Mẹ Việt Nam anh hùng. Sự cống hiến, hy sinh của các Bà Mẹ là vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng dân tộc. Trân trọng tri ân, tôn vinh những người cống hiến hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, được thể hiện bằng các chính sách cụ thể, trong đó có trân trọng phong tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đến những Bà Mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất của mình.

Đối với dân tộc ta, Mẹ Việt Nam từ ngàn đời luôn là biểu tượng cao quý của sự dịu dàng, tấm lòng nhân hậu, bao dung, đức tính kiên trung. Hình ảnh người Mẹ đã đi vào trang sách em thơ, đi vào lời ru câu hát, những vần thơ thắm đượm tình người. Mẹ Việt Nam một đời lam lũ, tảo tần, chắt chiu nuôi dưỡng bao thế hệ con cháu. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, Mẹ là điểm tựa, là niềm tin vững bền, là bóng mát chở che, là nhựa sống truyền cho chồi non, lộc biếc lớn lên, thành những người con ưu tú của đất nước.

Khi đất nước lâm vào đêm trường nô lệ, nước mất nhà tan, rất nhiều người Mẹ đã trở thành người chiến sĩ âm thầm lập nên những chiến công, rất nhiều người Mẹ đã không ngại gian nguy, đào hầm nuôi giấu cán bộ, biết bao chuyến đò đưa chiến sĩ qua sông, biết bao người Mẹ đã bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, kiên gan đối mặt với quân thù; biết bao người Mẹ tiễn chồng, tiễn con ra trận và mòn mỏi đợi chờ, đau khổ đến mức không còn nước mắt để mà khóc nữa, khi những người thân yêu nhất, núm ruột của mình mãi mãi ra đi, không trở lại!

Đảm đang, tảo tần, lam lũ một đời nuôi chồng, nuôi con, nuôi bộ đội đánh giặc và bản thân mình cũng trở thành những chiến sĩ mưu trí, ngoan cường, đọ sức với xe tăng, đại bác, lưỡi lê, rào gai, mưu ma chước quỷ của giặc,… là những tấm gương cao đẹp, trong sáng, tiêu biểu nhất của các BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG vô cùng thương yêu, quý trọng của chúng ta - những người có công sinh thành, dưỡng dục, nuôi lớn và hiến dâng cho dân tộc lớp lớp các thế hệ anh hùng. Mẹ sẵn sàng chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả, không đòi hỏi gì hết cho riêng mình, chỉ có mong muốn bình dị tột cùng là con cháu thành người, mãi mãi trung thành với Tổ quốc, hiếu thảo với Nhân dân.

Chiến tranh luôn gây mất mát, đau thương! Mất mát lớn nhất là mất mát về con người; đau thương lớn nhất là nỗi đau của người Mẹ mất con, người vợ mất chồng. Cuộc kháng chiến đã lùi xa, nhưng Mẹ vẫn đau nỗi đau xé lòng, buồn nỗi buồn khôn cạn, sống với kỷ niệm không phai, hình ảnh không mờ của những người thân yêu nhất. Các Mẹ đều hiểu được cái giá của Độc lập – Tự do, các Mẹ luôn tự động viên mình trước những mất mát, hy sinh, trước những nỗi đau trải dài suốt cuộc trường chinh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta; cuộc đời và sự cống hiến cực kỳ to lớn của các Mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Mỗi chúng ta - những người đang được hưởng cuộc sống độc lập, tự do - cần luôn luôn tự dặn mình phải làm gì, làm thế nào để góp phần làm vơi bớt nỗi đau trong lòng các Bà Mẹ và tỏ rõ lòng uống nước nhớ nguồn. Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các gia đình chính sách, các đồng chí thương binh và gia đình có công với cách mạng, nhiều năm qua, cùng với cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đã luôn tự giác, tích cực “Phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Cùng với thực hiện nghiêm chế độ theo quy định của Nhà nước, việc phụng dưỡng của các cơ quan, đơn vị, của các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân các địa phương được thực hiện bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực chăm lo sức khỏe, từng bữa ăn, giấc ngủ của các Mẹ, chăm sóc Mẹ khi ốm đau, trái gió, trỡ trời, gần gũi với Mẹ như người thân, mong được làm ấm lòng Mẹ lúc tuổi cao, sức yếu,… Những tình cảm chân thành xuất phát từ sự biết ơn sâu sắc đó đã góp một phần nhỏ bé để các Mẹ sống vui hơn, sống khỏe hơn, sống thọ hơn, thấy quê hương, đất nước ngày thêm đổi mới, phát triển.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao cấp ủy, tập thể lao động các cơ quan, đơn vị, cấp ủy và hệ thống chính trị cơ sở đã có nhiều sáng kiến trong thực hiện đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sĩ; chính bằng hoạt động này mà công tác chính trị tư tưởng của cấp ủy và đoàn thể ở cơ sở có nội dung sâu sắc, thuyết phục, sống động; càng gần Mẹ, càng hiểu Mẹ, càng học được từ Mẹ những điều rất cao đẹp mà giản dị trong thực hiện lý tưởng cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, càng thấy phải làm nhiều hơn để phụng dưỡng Mẹ.

Kính thưa quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các đồng chí, các đại biểu,

Buổi lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” của Nhà nước hôm nay càng trở nên trang trọng và ý nghĩa sâu sắc hơn khi cả nước và thành phố vừa tổ chức Kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2014). Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, một lần nữa tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, kính chúc quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng mạnh khỏe, trường thọ trong tình thương yêu chăm sóc của người thân, của bà con chòm xóm, láng giềng và các tầng lớp đồng bào; xin chúc các gia đình liệt sĩ, các đồng chí, các đại biểu có mặt hôm nay lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn tin rằng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước luôn giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu gương sáng cho tuổi trẻ hôm nay và mai sau.

Chúng ta nguyện làm yên lòng và luôn xứng đáng với hương hồn các BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, dù thử thách đến mấy quyết tâm xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố xứng danh là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, vì cả nước, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trân trọng cảm ơn./.