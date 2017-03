Sửa cửa sắt cho tiệm vàng, cuỗm luôn 30 lượng

Ngày 26-9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Vinh (SN 1976, ngụ huyện Cần Giờ-TPHCM) 8 năm tù và Trần Trung Dũng (SN 1986, ngụ TP Vũng Tàu) 5 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.



Dũng là người phụ việc và học nghề tại cửa hàng sắt do Vinh làm chủ. Ngày 17-11-2011, Vinh và Dũng đến tiệm vàng Phong Phú sửa cửa sắt. Thấy tiệm vàng có nhiều sơ hở nên cả hai bàn bạc kế hoạch đột nhập tiệm vàng.



Rạng sáng hôm sau, Vinh và Dũng đem dụng cụ tháo cửa sắt đến mở cửa tiệm vàng trộm toàn bộ nữ trang hơn 30 lượng rồi tẩu thoát.



Vinh lấy 2 sợi dây chuyền vang đem bán được hơn 25 triệu đồng trả nợ và mua nguyên vật liệu cho cửa hàng sắt. Số nữ trang còn lại Vinh đem gởi một người quen ở Vũng Tàu.



Biết công an đang truy tìm nên Vinh và Dũng ra đầu thú tại Công an huyện Cần Giờ-TPHCM.



Theo Ph. Dũng (NLĐO)