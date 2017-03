Sửa dần các hư hỏng trên quốc lộ 1A qua Long An

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết: Tổng cục sẽ tích cực phối hợp với địa phương sửa chữa, khắc phục những hư hỏng để hạn chế xảy ra TNGT.

Theo ông Vinh, tuyến đường trên hư hỏng nặng là do thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa. Nguyên do địa phương khi cấp đất xây dựng dọc hai bên đường đã không phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ xây dựng hệ thống thoát nước. Vì thế, Tổng cục sẽ phối hợp với địa phương xây dựng hệ thống thoát nước cho tuyến đường. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, lại liên quan đến đất đai của người dân hai bên đường nên việc khắc phục chỉ được thực hiện dần dần chứ chưa thể sửa chữa lớn trong thời gian ngắn.

THÀNH VĂN