Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh tiên lượng xấu

Theo GS Khải, ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương) đang hôn đang mê sâu, phải thở hoàn toàn bằng máy, tiên lượng sức khỏe rất xấu.

GS Khải cho biết trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng đã phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có ứ nước, sau đó trương phình. Kíp bác sĩ điều trị đã dùng phương án lọc, hút nước ra ngoài và đã hút được hơn 1,2 lít nước.

GS Khải cho biết thể trạng ông Bá Thanh bị suy kiệt do mắc ba căn bệnh rất nặng, trong đó phải kể đến suy gan nặng, suy tủy và nhiều chứng bệnh khác. Cách đây hai ngày, ông Bá Thanh bị hôn mê do ngộ độc gan. Ê kíp điều trị đã lọc máu và ông Thanh tỉnh lại. Tuy nhiên, do cơ thể suy kiệt khiến ông Thanh hôn mê trở lại. Các bác sĩ đã cho tiến hành lọc máu lần hai. “Tất cả vẫn đang cố gắng hết sức” – ông Khải nói.

Tối 12-2, đoàn bác sĩ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã vào Đà Nẵng thăm khám ông Thanh. Kết quả hội chẩn cho thấy, ông Thanh tiên lượng sức khỏe rất xấu.

Trước đó, sau khi điều trị ba đợt hóa chất ở Mỹ do mắc hội chứng rối loạn sinh tủy, ông Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam điều trị.

PGS Bạch Quốc Khánh, Viện phó Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết với hội chứng rối loạn sinh tủy, có trường hợp kéo dài vài năm, nhưng cũng có trường hợp chỉ vài tháng. Đối với ông Nguyễn Bá Thanh bệnh chuyển tiến nhanh. Đây là diễn biến hết sức thông thường trong y khoa.