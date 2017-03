Sức khỏe “ông trùm” nguy kịch, hoãn phiên tòa ma túy khủng

Đây là phiên tòa nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận của địa phương do số lượng tang vật “khủng” (gồm: gần 9,3 kg ma túy các loại, gần 14.000 viên ma túy tổng hợp, 146.000 USD, 900 triệu đồng tiền mặt, 2 tờ séc trị giá 2 tỉ đồng, 3 ô tô, 3 súng ngắn, 221 viên đạn, 3 quả lựu đạn và 2 cân điện tử cùng nhiều tang vật khác).



Tuy nhiên, phiên tòa đã buộc phải tuyên hoãn “trùm" ma túy Trần Tuấn Anh vắng mặt vì lý do ốm nặng.



Theo hồ sơ vụ án, Tuấn Anh là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển, ma bán ma túy từ Vinh vào Vũng Tàu và TP.HCM.



Ngày 25.2.2012, tổ công tác của trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT, Công an Quảng Trị) đã phát hiện và tóm gọn Tuấn Anh và Luân cùng tang vật dù cả hai đã rút lựu đạn và súng đe dọa chống trả (Thanh Niên Online đã thông tin).



Mở rộng vụ án, Công an Quảng Trị đã phối hợp với Công an một số tỉnh thành bắt thêm 5 người liên quan đến đường dây ma túy cực lớn này.



Được biết, trước khi sa lưới, Tuấn Anh đã nhiễm HIV nhiều năm, hiện tình trạng sức khỏe diễn biến rất xấu.



Theo Nguyễn Phúc (TNO)