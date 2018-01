Súng cho công an xã: Không giao tràn lan

Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng • Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội: Công an xã là một lực lượng của Bộ Công an, mặc dù về mặt pháp lý họ chỉ được coi là lực lượng bán vũ trang, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Theo tôi, việc trang bị súng quân dụng cho lực lượng công an xã không vấn đề gì, đặc biệt tới đây Quốc hội xem xét ban hành Luật Công an xã.

Cái cần là quy định rõ về đối tượng, trường hợp cụ thể chứ không nên trang bị thường xuyên, rộng khắp. Bộ Công an sẽ có trách nhiệm quy định, huấn luyện cho lực lượng này bằng việc đào tạo bài bản chứ không phải cứ tuyển dụng vào lực lượng công an xã là được trang bị vũ khí quân dụng ngay.

• Đại tá Lê Tôi Sủng, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Để được chính thức trang bị, sử dụng súng còn phải tuân thủ các quy định hết sức nghiêm ngặt, phải qua các lớp huấn luyện về bắn súng, bảo quản... Bởi ngay cả lực lượng công an chính quy, mỗi khi làm nhiệm vụ, muốn sử dụng các loại súng quân dụng cũng phải tuân thủ quy định. Vì vậy không nên ngại trang bị súng cho công an xã.