Sụt lún quốc lộ 1, nhiều ngôi nhà bị hỏng nặng

Chiều 6-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp gia đình ông Nguyễn Mạnh Thung (ở khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) do ngôi nhà mới xây cách đây hơn bốn tháng đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngoài ra, UBND phường Xuân Đài cũng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp đối với 20 gia đình khác có nhà ven quốc lộ 1, lân cận với nhà ông Thung. Đây là những ngôi nhà nằm trong khu vực bị sụt lún, sạt lở của quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài thuộc phường Xuân Đài.



Ngôi nhà của ông Nguyễn Mạnh Thung (ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị nứt vỡ nghiêm trọng do quốc lộ 1 sụt lún. Ảnh: KHẮC NHO

Theo ông Dũng, mưa kéo dài trong những ngày qua đã làm xuất hiện nhiều vết sụt lún rộng 0,4 m, sâu gần 1,5 m, kéo dài hơn 50 m ngay sát quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài.

Đất đá sụt lún tạo thành 2-3 tầng, các tầng cách nhau gần 1 m. Phần lớn đất đá của hành lang quốc lộ 1 bị trụt sạt xuống bên dưới, làm vỡ nứt, hư hỏng hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Thung vừa xây dựng, gây nứt tường nhiều ngôi nhà khác. Hiện nay, các vết nứt đang tiếp tục kéo dài, mở rộng, đe dọa cả khu dân cư này.

“UBND thị xã Sông Cầu đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT khẩn trương xử lý các điểm sụt lún này; đồng thời có phương án đưa hơn 20 hộ gia đình đến nơi khác tái định cư vì khu vực này không an toàn, nhà cửa có nguy cơ bị nứt sập bất cứ lúc nào” - ông Dũng nói.



Một đoạn sụt lún cạnh quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Ảnh: KHẮC NHO

Cách điểm sụt lún trên gần 1 km, tình trạng sụt lún, sạt lở mái ta luy âm nền đường quốc lộ 1 đoạn qua thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) lại tiếp tục xảy ra. Hiện vết lún đã kéo dài gần 200 m, lõm vào mép mặt đường nhựa gần 1 m. Toàn bộ đất đá của ta-luy âm quốc lộ 1 bị trượt sâu hơn 5 m, tiếp tục làm sạt lở móng, nứt tường, đổ sập một số ngôi nhà ven quốc lộ 1.

Theo ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp ba gia đình do có nhà bị sập do quốc lộ 1 bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực trên hồi đầu tháng 11-2016. Đây cũng là đoạn đường thường xuyên bị sụt đất, sạt lở nghiêm trọng mà chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào năm 2010.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho hay Sở đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm nhanh chóng xử lý, khắc phục các điểm sụt lún trên.

“Trong khi các đơn vị chức năng đang khắc phục điểm sụt lún tại xã An Dân thì lại xuất hiện thêm điểm sụt lún mới tại phường Xuân Đài. Cả hai khu vực bị trụt sạt đất này đều thuộc dốc Vườn Xoài trên quốc lộ 1.

Đây là đoạn đường lâu nay thường xuyên bị sụt lún, hư hỏng do tầng địa chất dưới nền đường rất phức tạp. Mỗi khi có mưa kéo dài, các mạch nước ngầm từ trong núi chảy xuống, làm nền đường bị nứt gãy, sụt lún. Tuy nhiên, khi nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, việc xử lý chưa được triệt để, khiến tình trạng sụt lún, sạt lở nền đường tiếp tục xảy ra” - ông Trí cho hay.