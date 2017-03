Suýt ở tù vì gạch bỏ cam kết

Hành vi nêu trên làm phát sinh thêm một vụ tranh chấp dân sự kéo dài hơn năm năm qua.

Sau khi cha mẹ chết, năm 1990 bà Đoàn Thị Bé Mười cùng bốn anh chị em khác đến Phòng Công chứng Nhà nước số 1, tỉnh Long An làm thủ tục giao toàn bộ nhà, đất tại thị xã Tân An cho người anh Đoàn Ngọc Sanh quản lý sử dụng làm nơi thờ cúng. Nhưng theo bà Mười, khi đến phòng công chứng, ông Sanh và công chứng viên đã đánh máy sẵn một giấy cam kết các anh chị em của bà Mười khước từ nhận tài sản thừa kế, tài sản giao cho ông Sanh. Vì chuyện đã lỡ nên tất cả cùng ký với điều kiện công chứng viên phải ghi thêm dòng chữ: “Ngôi nhà chỉ dùng để làm nhà thờ, không được bán” và đóng dấu treo lên đó. Công chứng viên Phạm Đức Hùng đồng ý làm theo rồi hướng dẫn các bên ký, hoàn tất việc công chứng.

Thoát án tù nhờ thời hiệu

Tuy nhiên, ba ngày sau, công chứng viên Hùng đã gạch bỏ dòng chữ viết tay nêu trên phía dưới bản cam kết và lại đóng dấu treo lên đó. Ông Hùng viết xác nhận: “Tôi là Phạm Đức Hùng, công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh Long An, xác nhận dòng chữ viết tay trong văn bản đã được tôi gạch bỏ theo yêu cầu của bà Đoàn Ngọc Tám, đại diện cho các đương sự ký tên trong tờ cam kết khước từ tài sản thừa kế”.

Mọi việc êm xuôi cho tới năm 2000, ông Sanh đi hợp thức hóa nhà, đất chuyển cho hai con gái mình. Tháng 6-2009, bà Mười phát hiện nên làm đơn tố giác hành vi của công chứng viên Hùng và ông Sanh. Theo kết luận điều tra ngày 25-6-2009 của cơ quan điều tra, hành vi gạch xóa trong giấy cam kết nêu trên là sai, có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, từ khi phạm tội đến nay là 18 năm, trong khi thời hiệu truy cứu là 15 năm nên hết thời hiệu truy tố. Còn ông Sanh đã lớn tuổi và mắc bệnh, không trình bày được diễn biến sự việc nên cũng không cần thiết xử lý...

Bà Mười khiếu nại đến VKSND thị xã và được cơ quan này trả lời cụ thể hơn. Theo đó VKSND nhận định hồ sơ vụ án thể hiện không có việc bà Tám yêu cầu ông Hùng gạch bỏ nội dung trên như ông trình bày mà là do ông Hùng tự ý làm. Hành vi trên có dấu hiệu tội giả mạo trong công tác nhưng do thời hiệu truy cứu đã hết nên việc công an thị xã không khởi tố vụ án là có căn cứ.

Phát sinh thêm vụ kiện khác

Thấy việc xử lý hình sự không xong trong khi ngôi nhà thờ cúng cha mẹ bị chuyển cho người khác nên cuối năm 2009, bà Mười cùng bốn anh chị em khác đã khởi kiện dân sự. Phía nguyên đơn yêu cầu tòa hủy bỏ hợp đồng cho tặng nhà giữa ông Sanh với hai con gái vì nó xuất phát từ việc làm khuất tất của công chứng viên và ông Sanh. Đề nghị tòa tuyên bố ngôi nhà là tài sản chung và phải chia theo thừa kế đều cho sáu anh chị em.

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án nên gần hai năm sau TAND TP Tân An mới xử sơ thẩm vụ án. Tòa bác toàn bộ yêu cầu của bà Mười và các anh chị em khác với cơ sở pháp lý là giấy cam kết khước từ tài sản thừa kế nêu trên.

Bà Mười kháng cáo toàn bộ bản án. Mới đây, TAND tỉnh Long An đã mở phiên phúc thẩm nhưng phải hoãn xử vì ông Hùng được triệu tập với tư cách người liên quan vắng mặt...

Quan trọng là bản chất sự việc! Theo tôi, để đưa ra phán quyết cuối cùng thì tòa phải làm rõ được nhiều nghi vấn vốn là bản chất vụ việc. Cụ thể là mục đích của hành vi vi phạm pháp luật của công chứng viên là gì? Ý chí của các nguyên đơn khi ký cam kết khước từ tài sản thừa kế thực chất là gì, tại sao họ yêu cầu ghi thêm dòng chữ “nhà chỉ dùng làm nhà thờ”? Câu hỏi nữa là nếu không có giấy cam kết khước từ nhận tài sản thừa kế đã bị công chứng viên có hành vi gạch xóa thì liệu ông Sanh có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hay không? Đặc biệt đây là tranh chấp xảy ra giữa những anh em đều đã lớn tuổi trong một gia đình nên khi xét xử tòa án cần đưa ra phán quyết sao cho hợp tình hợp lý, đúng luật. Luật sư LÊ NGỌC CẢNH, Đoàn Luật sư TP.HCM

THANH TÙNG