Syria trả 1 triệu USD cho mỗi vụ thả con tin người Nga

IS cho hay trong một đợt phản công ở TP Deir el-Zour tuần trước, nhóm này đã bắt giữ hai người đàn ông mà IS cho là binh sĩ Nga. Hôm 3-10, trang tin Amaq của IS đã tung clip về hai con tin là Roman Zabolotniy và Grigoriy Tsurkanu (ảnh). Nhóm điều tra mở rộng các cuộc xung đột (CIT - có trụ sở ở Moscow) cho biết hai người đàn ông trên không phải là binh sĩ mà làm việc cho công ty lính đánh thuê Wagner (Nga). Trong khi đó, Moscow vẫn chưa hoàn tất xác minh quốc tịch và tên tuổi của hai con tin này, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.



Viết trên tài khoản Twitter chính thức hôm 4-10, nhóm “Thợ săn IS” cho hay: “Như chúng tôi đã nói hôm 29-9, chúng tôi sẵn sàng trả 1 triệu USD cho mỗi vụ thả những người anh em người Nga của chúng tôi. Bằng không, nếu hai người trên bị hành quyết, chúng tôi sẽ giết chết 100 tay súng để đòi lại mạng cho từng người”.



Nhóm “Thợ săn IS” chính là Quân đoàn 5 của Syria. Đây là lực lượng tình nguyện viên được Nga huấn luyện đặc biệt để tham gia các trận chiến chống khủng bố.