Tái diễn nạn đổ bậy bùn, đất

Gần đây, tại một số quận, huyện vùng ven của TP.HCM lại tái diễn tình trạng đổ bậy bùn thải. Điển hình, dọc các tuyến đường Linh Đông, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) xuất hiện không ít đống bùn non cao ngất do các xe ben đổ bậy ven đường. Có nơi bùn tràn xuống cả lòng đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

“Nhiều đống bùn chảy tràn ra đường, lấp cả hố ga của cống thoát nước khiến tuyến đường Linh Đông ngập trầm trọng khi trời mưa” - bà Huỳnh Thị Hương, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, bức xúc.

Trên nhiều tuyến đường ở quận 9, quận 2 (như đường nối từ cầu Thủ Thiêm đến đường Mai Chí Thọ, đường Trần Não) cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều người dân phản ánh việc đổ bậy bùn non thường diễn ra ban đêm, khoảng sau 22 giờ. Theo ông Trần Quang Lâm (quận 9), các tài xế xe ben thường chọn “bãi đáp” là các bãi đất trống ven đường hoặc khu vực vắng người qua lại. Chỉ cần một vài phút là họ có thể tấp xe vào lề, đổ đại đống bùn, đất xuống rồi chạy mất.

Nhiều đống bùn vừa mới xuất hiện ven đường Khaa Vạn Cân, quận Thủ Đức. Ảnh: MP

Tình trạng đổ bậy bùn non, đất đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhất là ở các khu vực vùng ven. Lượng bùn này phát sinh từ các công trình xây dựng, từ việc nạo vét kênh rạch… Ngoài lý do thiếu các bãi đổ bùn, điều quan trọng khiến nạn đổ bậy diễn ra thường xuyên, kéo dài là do lái xe muốn “tiết kiệm” thời gian, chi phí xăng dầu. Theo quy định, hành vi này có thể bị phạt đến 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều địa phương lại tỏ ra bất lực trước thực trạng trên do rất khó “bắt tận tay, day tận mặt”.

Ông Lê Hoàng Nam, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 6, cho biết: Khu vực quận 7, huyện Nhà Bè từng là “điểm nóng” của vấn nạn này. Đội phải phối hợp với thanh tra xây dựng địa phương tổ chức theo dõi thường xuyên cả ngày lẫn đêm mới có thể bắt quả tang nhiều trường hợp đổ bậy. “Khi đó, ngoài việc phạt tiền, chúng tôi còn yêu cầu tài xế vi phạm thu dọn lượng bùn, đất đổ bậy. Chỉ khi nào họ dọn xong, có xác nhận của địa phương thì chúng tôi mới giải tỏa xe, giấy tờ” - ông Nam nói.

Biện pháp xử lý mạnh tay nêu trên đã khiến nhiều tài xế ngán ngại, không dám đổ bậy bùn, đất ở quận 7 và huyện Nhà Bè. Đây là kinh nghiệm tốt cho các địa phương khác trong việc trị nạn đổ bậy bùn đất.

