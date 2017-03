Tái kiểm tra việc thi công đào đường

Nội dung kiểm tra gồm: xem giấy phép thi công, phương án thi công, khắc phục các rào chắn cũ không đảm bảo an toàn….

Giữa tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở GTVT có đợt tổng kiểm tra các rào chắn thi công đào đường trên toàn thành phố. Tại văn bản do Sở GTVT vừa ban hành ngày 16-5, Sở GTVT yêu cầu chủ đầu tư các dự án có rào chắn chỉ đạo nhà thầu khắc phục các tồn tại gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đơn vị thi công phải nhanh chóng thay thế các tường rào cũ, hư hỏng và gia cố rào chắn công trình đảm bảo an toàn trong mùa mưa; nhanh chóng tái lập mặt đường và hoàn trả hệ thống báo hiệu giao thông. Đồng thời, chủ đầu tư các dự án nâng cấp đô thị, cải tạo môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè cần đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường ở những tuyến Bùi Hữu Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh), Phạm Văn Hai, Cách Mạng Tháng Tám (Tân Bình), Lũy Bán Bích, Âu Cơ (Tân Phú), Bà Hom (quận 6), Ngô Quyền, Thành Thái, Ba Tháng Hai (quận 10)…

Sình lầy trôi ra ngoài tường rào bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại mũi đào trên đường Âu Cơ trong đợt kiểm tra giữa tháng 4. Ảnh: V.THUẬT

Trong đợt kiểm tra giữa tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều nhà thầu đào đường để sình, đất trôi ra khỏi rào chắn thành đống, mặt đường bị nứt nẻ chạy dài, nhiều đoạn phui đào chưa được tái lập. Một số nơi đơn vị thi công rào lố diện tích cấp phép, thậm chí rào đến 3/4 làn đường dành cho xe máy gây ách tắc giao thông.

VĂN THUẬT