Tái lập ẩu, cứ ra đường là đụng ổ gà

Khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều tuyến đường tại TP.HCM liên tục bị đào xới để thi công các công trình ngầm. Do chưa được tái lập đúng quy cách, không ít con đường đã xuống cấp nặng, ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông.

Hết "lô cốt" đến ổ gà

Sau khi “lô cốt” rút đi, nhiều tuyến đường ở nội thành TP trông chẳng khác gì tấm áo vá. Chẳng hạn, mặt đường Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu chạy qua các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh có rất nhiều đoạn gồ ghề do phui tái lập cao hoặc thấp hơn mặt đường hiện hữu. Nhiều đoạn trên đường Phan Đình Phùng (Phú Nhuận) trông cũng hết sức nham nhở. “Cứ có mưa, triều cường là đường bị ngập quá đầu gối, còn trời nắng thì bụi bay mù mịt. Muốn chạy qua đường này, các loại xe phải nhảy cóc qua mấy chục ổ gà” - ông Thanh chạy xe ôm gần cầu Bông, quận Phú Nhuận nói.

Còn tại hẻm 249 đường Âu Cơ (Tân Bình), trên phui tái lập của ngành điện sau khi hạ ngầm cáp quang cũng xuất hiện ổ gà lởm chởm. Một người chạy xe ôm ở đầu hẻm cho biết nhiều xe máy suýt té ngã khi sa vào ổ gà, thậm chí có ô tô bị vướng bánh không chạy được, phải nhờ người dân đẩy lên.

Mặt đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận đầy ổ gà nham nhở sau khi các “lô cốt” rút đi. (Ảnh chụp ngày 8-12) Ảnh: V.THUẬT

Các tuyến đường ở ngoại thành cũng không khá gì hơn. Trên quốc lộ 1A đoạn từ cầu Bình Điền về đến thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) rất ít người dám chạy xe máy vào lằn phui tái lập. Lý do là ở đó mặt đường chỗ lồi, chỗ lõm khiến phương tiện cứ “nhảy tưng tưng”, không cẩn thận sẽ té ngã ngay. Không chỉ vậy, nhiều điểm tái lập còn bị lún so với mặt đường hiện hữu khiến nước mưa tù đọng, tạo thành những cái “bẫy”. “Nhiều người đi xe máy đã bị lạc tay lái dẫn đến té mỗi khi chạy vào làn đường tái lập” - một chiến sĩ Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt) cho biết.

Giám sát ẩu, chất lượng tái lập kém

Ông Vương Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông - Đô thị TP, cho biết đã tổ chức đo cường độ chịu lực tại 36 điểm tái lập bị lún, sụp ở các quận trung tâm. Kết quả, có 13 điểm chất lượng chỉ bằng 60% và 21 điểm chất lượng chỉ đạt từ 60% đến 90% so với mặt đường ngoài phui đào. “Như vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt lún là do chất lượng tái lập mặt đường quá kém” - ông Thanh khẳng định.

Theo ông Thanh, hiện việc đào đường và tái lập mặt đường chỉ diễn ra từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian này, công nhân thường cố làm nhanh để kịp thời gian, còn các giám sát cũng khó làm hết trách nhiệm. Thậm chí nhiều giám sát còn không có mặt tại công trường, khi nhà thầu tái lập xong thấy phui tái lập bằng phẳng thì ký biên bản nghiệm thu.

Ông Thanh còn nêu một nguyên nhân kỹ thuật khiến mặt đường sau tái lập kém chất lượng. Cụ thể, khi đào đường nhà thầu thường phải đào hố vuông góc với mặt đường. Nếu hố đào bị biến dạng, nhà thầu phải cắt vách hố đào vuông góc với mặt đường rồi mới lu lèn để các lớp tái lập phía dưới không bị trượt khỏi vách hố đào. “Điều đó giúp phần tái lập bám chặt được vào vách hố đào, mặt phui sẽ ít bị trượt, lún. Nhưng nhiều nhà thầu ngại thuê máy cắt tốn tiền nên không làm tốt phần này, dẫn tới mặt đường mới biến thành từng vệt thấp, cao như thế” - ông Thanh nhận định.

Cần thuê đơn vị chuyên trách giám sát

Theo một kỹ sư của CDM (đơn vị tư vấn giám sát dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè), chủ đầu tư nên thuê các đơn vị chuyên trách của Sở GTVT làm công việc tái lập vì còn liên quan đến khâu quản lý, duy tu về sau. Hơn nữa, các nhà thầu thi công thường không có chuyên môn cao trong tái lập. Tuy nhiên, ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, Sở GTVT, cho biết: Trước đây, TP có quy định phải giao phần tái lập cho đơn vị chuyên trách và cán bộ các khu quản lý đô thị giám sát. Tuy nhiên, quy định này trái với Luật Đấu thầu nên không thực hiện được.

Cũng theo ông Thắng, để đảm bảo chất lượng tái lập, các chủ đầu tư cần thuê những đơn vị quản lý chuyên ngành làm giám sát. Lý do là hiện kỹ sư giám sát các dự án đào đường chỉ chuyên sâu ở khâu lắp đặt, đấu nối đường ống…, không nhiều kinh nghiệm về tái lập mặt đường. “Chủ đầu tư nên tách riêng hai quá trình giám sát (thi công và tái lập) thì chất lượng mặt đường sau tái lập mới được đảm bảo. Sở GTVT đang soạn dự thảo về các quy định liên quan đến đào, tái lập mặt đường, trình TP ban hành nhằm thay thế các quy định hiện hành. Việc thuê đơn vị chuyên ngành đứng ra giám sát quá trình tái lập mặt đường là một trong những nội dung mới sẽ được đưa vào dự thảo” - ông Thắng cho biết.

Bảo chờ lún là vô trách nhiệm Về nguyên tắc, phui đào sau khi tái lập phải giống hiện trạng ban đầu. Nhưng thực tế có không ít phui tái lập cao như gờ giảm tốc, xe cộ lưu thông rất khó khăn. Hỏi thì nhà thầu và đơn vị giám sát nói để chờ lún. Đây là cách làm và cách trả lời rất tầm bậy, vô trách nhiệm. Đáng nói là về mặt kỹ thuật, việc đào và tái lập mặt đường là dễ nhất so với việc làm cầu, nhà cao tầng… ÔngPHAN PHÙNG SANH,Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP

VĂN THUẬT