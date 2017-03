Tai nạn cầu Ghềnh: Chưa khởi tố bị can

Cũng theo thượng tá Danh, đối với hai tài xế taxi, cơ quan điều tra cũng đang xem xét trách nhiệm trong việc gây cản trở trên đường sắt và chưa có quyết định tạm giữ với hai người này.



Trước đó, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với bảy người gồm: Nguyễn Văn Túy (lái chính tàu SE 2), Nguyễn Xuân Phú (lái phụ), Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu) và Trần Văn Thời, Bùi Văn Thuần, Trần Viết Hải, Nguyễn Văn Lương (nhân viên gác chắn) nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh làm hai người chết, 24 người bị thương trong đêm 6-2.



Cơ quan điều tra cũng triệu tập hai tài xế taxi là Nguyễn Hùng Quốc và Nguyễn Minh Châu để làm rõ hành vi cản trở giao thông đường sắt khi điều khiển để ô tô đối đầu, gây kẹt xe tại cầu Ghềnh. Sau đó Công an Biên Hòa đã chuyển vụ việc lên phòng cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45) để cùng phối hợp điều tra xử lý.



Ngày 11-2, sau khi xác định bảy nhân viên đường sắt đã có các dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, PC45 đã thống nhất chuyển vụ việc trở lại cho Công an TP. Biên Hòa thụ lý.



Theo thượng tá Danh, vụ án vẫn đang được điều tra. Vì vậy, có thông tin cho rằng Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố chín bị can, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa, đề nghị phê chuẩn là chưa chính xác.





Theo HÀ MI (TTO)