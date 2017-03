Tai nạn chết người do rào đường, xử ai?

Tai nạn do rào chắn thiếu an toàn Tối 6-9-2013, vụ “sập hầm” xảy ra trên đường Chế Lan Viên (quận Tân Phú) vì phần rào chắn thiếu an toàn khiến anh Nguyễn Văn Vũ cùng xe máy biển số 75F1-021.59 lao xuống hố sâu 3 m. Ngày 28-4-2013, một tấm tôn sắt của hàng rào thi công một công trình bất ngờ đổ ra đường Hồng Bàng (quận 6) khiến một loạt xe đang lưu thông phải vội bẻ lái đột ngột để né tránh. Tối 26-6-2008, gần 30 vụ tai nạn, trượt ngã đã xảy ra tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Nghĩa Phát (quận Tân Bình). Lý do, sau khi tháo rào chắn, nhà thầu hoàn trả mặt đường chỗ thi công thấp hơn đến 12 cm.