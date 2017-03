Tai nạn chết người trên cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung quanh hiện trường. Ảnh:Nguyễn Đông.

Nạn nhân bị xe tải do tài xế Nguyễn Mạnh Tú (27 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cầm lái cuốn vào gầm, kéo lê khoảng 7 m, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe đạp cùng thi thể nạn nhân bị biến dạng, kẹt cứng dưới bánh sau xe tải.

Vụ việc khiến khoảng 500 người dân đang lưu thông và đi ngắm cầu vượt hiếu kỳ kéo đến xem. Hơn 30 công an, cảnh sát vất vả phân luồng giao thông nhưng cầu vượt vẫn bị ùn tắc cục bộ. Đến 21h, hiện trường mới được giải tỏa. Tài xế Tú được mời về trụ sở công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) lấy lời khai.

Một thùng quyên góp cũng được người Đà Nẵng đặt trên cầu vượt để kêu gọi người hảo tâm giúp đỡ gia đình nạn nhân. Theo người thân, Trương từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, ở nhà người quen ở quận Liên Chiểu để ôn thi đại học. Khi đang trên đường đến lớp học thêm thì gặp nạn.

Cầu vượt ngã ba Huế với vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được đưa vào sử dụng hôm 29/3, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng. Đây là cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, với mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông giữa quốc lộ 1A giao với đường sắt Bắc - Nam, đồng thời tạo điểm nhấn về kiến trúc cho thành phố.

Riêng tầng vòng xuyến có bề rộng cầu 15 m, gồm 3 làn xe (xe cơ giới lưu thông 2 làn trong, xe thô sơ lưu thông làn ngoài cùng), tốc độ thiết kế 40km/h, đi được tất cả các hướng đường Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Trường Chinh và trục 1 hướng Tây Bắc.