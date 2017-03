Tai nạn giao thông chết nhiều hơn chiến tranh

“Với tình hình tai nạn như hiện nay, nhiều đại biểu Quốc hội thậm chí đã yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhiều nước đang có chiến tranh, số người chết cũng không nhiều như người chết vì tai nạn giao thông ở nước ta”. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nói tại hội nghị triển khai công tác trật tự an toàn giao thông năm 2012 ngày 28-11 như trên.

Sửa hàng loạt quy định về giao thông

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ sẽ lấy năm 2012 là năm thiết lập về kỷ cương trong quản lý trật tự an toàn giao thông. Trước mắt cần có các giải pháp cấp thiết để giảm tai nạn, chống ùn tắc. Cạnh đó, cần thiết lập lại trật tự kỷ cương trong đào tạo, sát hạch lái xe, đăng kiểm xe cơ giới, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các lực lượng làm công tác này nhũng nhiễu, tiêu cực… Hà Nội và TP.HCM phải thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Đầu năm 2012 phải thực hiện ngay việc điều chỉnh giờ học, giờ làm tại hai TP này.

Cũng theo ông Phúc, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi hàng loạt nghị định về phí trước bạ, điều kiện kinh doanh vận tải, xử phạt vi phạm hành chính… theo hướng nâng cao mức xử phạt. Đồng thời, các cơ quan cũng cần nghiên cứu chế tài xử phạt chủ xe trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, nhận hối lộ gây bức xúc dư luận.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nói sẽ nghiêm túc xử lý cán bộ có hành vi tiêu cực, nhận mãi lộ. Trong hai năm qua, ngành công an đã xử lý 255 CSGT vi phạm. Bộ Công an cũng đề xuất trích một phần kinh phí xử phạt vi phạm về giao thông để nâng cao thu nhập cho CSGT, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nâng cao mức xử phạt là một trong những biện pháp giảm tai nạn giao thông. Ảnh: HTD

Sẽ giảm tai nạn, ùn tắc

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng sự phối hợp giữa các cấp, ngành và đặc biệt ở hai TP Hà Nội và TP.HCM chưa chặt chẽ khiến hiệu quả quản lý nhà nước của ngành giao thông còn hạn chế. UBND TP Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa triển khai rộng rãi quy định cấm mô tô và xe máy lưu thông trên một số tuyến đường trong thời gian phù hợp nhằm giảm ùn tắc giao thông; chưa quyết liệt thực hiện nghiên cứu, phối hợp điều chỉnh giờ làm việc.

“Hai TP phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan thực hiện ngay các giải pháp cấp bách như điều chỉnh giờ học, giờ làm, xây dựng các cầu vượt lắp ghép dành cho phương tiện có tải trọng nhẹ tại một số nút giao thông chính. TP.HCM cũng nên nghiên cứu thí điểm hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy theo hình thức đường thủy nội địa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân” - ông Thăng đề nghị.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, năm 2012 được lấy là năm “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở các TP lớn”. Mục tiêu sẽ giảm 5%-10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương; giảm 20% số vụ ùn tắc giao thông, giảm các vụ ùn tắc kéo dài trên 30 phút.

Tịch thu tất cả xe đua?

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, việc bố trí lệch giờ học, giờ làm đã được thực hiện trên địa bàn TP vài năm gần đây và khá hiệu quả. TP.HCM cũng đang tăng cường mở rộng các tuyến xe buýt mini đưa đón học sinh để hạn chế ùn tắc.

Cũng theo ông Tín, tuy những năm qua TP đã phê duyệt đầu tư, xây dựng nhiều khu đô thị vệ tinh nhưng dân trong nội thành không giãn ra bao nhiêu. Nguyên nhân là do việc triển khai không đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện, dịch vụ, trung tâm thương mại. “Có đô thị vệ tinh nhưng bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại vẫn tập trung ở trung tâm TP thì không thể kéo dân ra được. Việc di dời trường học, bệnh viện hiện nay còn quá chậm. Cạnh đó, 22 cảng trên địa bàn TP vẫn chưa được di dời nên tình trạng ùn tắc vẫn còn diễn ra thường xuyên” - ông Tín nói.

Ông Tín cho biết tình trạng đua xe trên địa bàn TP.HCM rộ lên những năm gần đây đang là vấn đề rất nhức nhối. “Tuy năm 2011 có số vụ đua xe đã giảm xuống còn 80 vụ đua xe nhưng có những năm lên đến 600-700 vụ. Do đó, các cơ quan tố tụng TP.HCM đang nghiên cứu để sắp tới tính hướng xử lý hình sự đối với những đối tượng này để đủ sức răn đe” - ông Tín khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nói do các quy định của pháp luật nên hiện nay xử lý hình sự hành vi đua xe trái phép rất khó. “Hiện chúng tôi chỉ có thể xử lý hình sự đối với những đối tượng này về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cạnh đó, cần áp dụng mức phạt nặng (10-20 triệu đồng). Cạnh đó, các xe đua hầu hết là không chính chủ do mượn, mua không sang tên nên việc tịch thu phương tiện rất khó. Nếu Chính phủ cho phép tất cả xe đua dưới bất kỳ hình thức nào đều được tịch thu thì tôi dám tin Hà Nội sẽ không còn đua xe, cả ô tô lẫn xe máy” - ông Nhanh nói.

Sẽ không ban hành phiếu kiểm soát lái xe Bà Trịnh Minh Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ GTVT, cho biết Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ trưởng Đinh La Thăng về việc không đồng ý với đề xuất ban hành phiếu/giấy kiểm soát lái xe của Bộ Công an. Đầu năm tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ cấp đổi giấy phép lái xe theo mẫu mới, có phần mềm quản lý trên mạng. Bộ Công an chỉ cần kết nối với hệ thống phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là sẽ kiểm soát được số lần vi phạm của lái xe chứ không cần ban hành phiếu/giấy kiểm soát lái xe, dẫn đến lãng phí.

THANH LƯU