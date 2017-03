Tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng ở huyện Vụ Bản

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, phân luồng giao thông. (Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+)

Vụ tai nạn khiến đầu máy xe lửa bị văng ra khỏi đường ray. (Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+)

Vụ tai nạn làm hai lái tàu bị thương, rất may toàn bộ 315 hành khách trên tàu không ai bị thương.Vào thời điểm trên, 1 xe container biển kiểm soát 15C – 03724 do tài xế Chu Văn Thắng sinh năm 1973 quê Hải Phòng điều khiển (trên xe chở 25 tấn gạo lưu thông trên quốc lộ 10 rẽ vào xã Tân Thành) qua đường sắt, bị tàu khách chạy tuyến Vinh – Hà Nội số hiệu D19E – 924 lao tới đâm trực diện vào xe container. Hậu quả, đầu máy xe lửa lao ra khỏi đường sắt, chắn ngang đường sắt và 1/2 đường quốc lộ 10. Một toa hành lý và một toa hành khách bị nghiêng.Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng công an tỉnh Nam Định và các ngành chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, phân luồng giao thông bảo vệ an toàn cho khách và điều 10 ô tô khách đến đưa các hành khách trên tàu gặp nạn tiếp tục đi Hà Nội.Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ./.

Theo Vietnam+