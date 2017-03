Tai nạn giao thông giảm, cảnh sát giao thông bị thương tăng

Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2015 có chuyển biến tích cực, tai nạn giảm cả ba tiêu chí so với năm 2014. Trong ba năm gần đây, số người chết do TNGT đã giảm xuống dưới con số 10.000 người/năm.

“Số người chết vì TNGT giảm nhưng số CSGT bị thương vong lại tăng xuất phát từ việc chống người thi hành công vụ” - Cục trưởng Cục CSGT nhận định.

Theo Thiếu tướng Hà, gần đây nổi lên một số hành vi vi phạm của người tham gia giao thông như không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chửi bới, lăng mạ, cản trở CSGT làm nhiệm vụ, thậm chí sử dụng vũ lực để chống lại người thi hành công vụ.



Thiếu tướng Trần Sơn Hà tại cuộc họp báo

Trong vòng năm năm trở lại đây, có khoảng 200 vụ chống người thi hành công vụ nói chung và CSGT nói riêng, có chiến sĩ đã hy sinh và hàng trăm chiến sĩ bị thương.

“Phương tiện giao thông được xác định là nguồn nguy hiểm cao nhưng khi CSGT ra hiệu, tài xế lại không chịu dừng lại mà vẫn cố đâm vào CSGT, việc CSGT không chết là ngoài ý muốn nên nếu có thể, cần phải truy tố về tội giết người” - Thiếu tướng Hà khẳng định.

Tuy tình hình trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tai nạn trên các tuyến đường cao tốc (Hà Nội - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Thái Nguyên,...) lại tăng cao, có vụ rất nghiêm trọng. Nguyên nhân là do ý thức tham gia giao thông của lái xe và vấn đề quản lý các tuyến đường cao tốc.

Thiếu tướng Hà thông tin có những giấy khám sức khỏe của tài xế được mua với giá 30.000 đồng/tờ, thị lực 11/10. Bên cạnh đó, có những đoạn cao tốc thu phí cao tốc nhưng tổ chức giao thông lại chưa phải cao tốc. Điển hình như tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ có đoạn từ Nội Bài - Yên Bái có dải phân cách cứng, có đoạn không có hoặc chỉ có dải phân cách mềm, không đảm bảo an toàn.

Cộng thêm vấn đề quản lý tuyến đường không đảm bảo, vẫn để người dân xé rào vào đường đón khách, đi lại dẫn đến các nguy cơ về TNGT tăng cao.