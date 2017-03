Tai nạn giao thông ở TP.HCM tăng 15%

Ngày 12-8, tại hội nghị chuẩn bị Tháng an toàn giao thông năm 2011 giữa Ban An toàn giao thông TP.HCM với các sở, ngành và 24 quận, huyện, ông Nguyễn Ngọc Tường - phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP - cho biết trong tháng 7-2011, toàn TP đã xảy ra 86 vụ tai nạn làm 75 người chết, 31 người bị thương

* Quốc lộ 1A kẹt xe ở Bình Thuận

* Xe buýt đâm xe tải, 2 người chết



Sở Giao thông vận tải TP cho biết cả số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông trong tháng này đều tăng 8-15% so với cùng kỳ năm trước.



* Ngày 12-8, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hàm Minh và thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) bị tê liệt hàng giờ liền. Kẹt xe, xe cộ nối đuôi nhau xếp hàng dài gần 5km.Tình trạng kẹt xe xảy ra từ lúc 4g sáng. Nguyên nhân do đoạn quốc lộ 1A nói trên đang trong giai đoạn sửa chữa. Vào giờ cao điểm, lượng xe càng lúc càng đông, trong lúc luồng giao thông rất hẹp dẫn đến kẹt xe trầm trọng hơn.



Ông Huỳnh Ninh Thạch - chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Thuận - cho biết trước mắt để giảm bớt lượng phương tiện qua đoạn đang thi công, kể từ hôm nay 13-8, xe dưới 35 tấn và xe du lịch dưới 30 chỗ ngồi sẽ được điều phối qua các hướng khác. Cụ thể, các xe tuyến từ hướng Nam ra sẽ đi vòng qua đường núi Tà Cú theo ĐT 719 dọc biển Thuận Quý - Tiến Thành vào Phan Thiết; các tuyến từ Bắc vào sẽ rẽ qua đường đi vào trung tâm hành chính huyện Hàm Thuận Nam, rồi vòng ra lại quốc lộ.



* Vào khoảng 15g30 ngày 12-8, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe tải.



Xe buýt do tài xế Nguyễn Đình Đức (34 tuổi, trú tại P.Vinh Tân, TP Vinh) chạy theo hướng từ Hà Tĩnh - Vinh đến địa phận xã Xuân Lam đã gây tai nạn với xe tải chở bia chạy theo hướng ngược lại. Tài xế và phụ xế xe tải chết tại chỗ, bốn người trong xe buýt bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 (TP Vinh). Vụ tai nạn khiến toàn bộ tuyến đường bị tắc nghẽn trong khoảng một giờ.



Theo B.SƠN - N.VUI - V.ĐỊNH (TTO)