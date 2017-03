Tai nạn, không rõ người cầm lái

Điều tra phải chặt ngay từ đầu Đã có nhiều vụ án về tai nạn giao thông mà việc xác định ai cầm lái không phải là dễ dàng. Chẳng hạn vụ Bùi Văn Nhiên gây tai nạn khiến bạn gái và một nạn nhân khác chết ở Gia Lai. Nhiên thì bảo bạn gái cầm lái, mình ngồi sau. Bạn gái Nhiên đã chết không thể đối chứng, còn nhân chứng khai mâu thuẫn, bất nhất nên vụ án đến nay đã gần bốn năm qua mà vẫn chưa kết thúc... Hay như vụ Trần Xuân Viên ở tỉnh Bến Tre. Viên cũng bảo mình ngồi sau, tai nạn do bạn cầm lái gây nên. Hồ sơ cũng đã phải trả tới trả lui nhiều lần để điều tra bổ sung vì lời khai của các bên cũng như nhân chứng thiếu thống nhất, sơ đồ hiện trường làm qua loa… Tôi thấy rằng đối với những vụ án khó như thế này, vì không có nhiều chứng cứ trực tiếp, các bên lại đổ lỗi cho nhau nên công an, cơ quan điều tra cần phải làm chặt ngay từ đầu, nhất là việc khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm hiện trường cũng như việc lấy lời khai của các nhân chứng. Riêng với người làm chứng, phải làm sao giúp họ hiểu và hợp tác tốt để khai ra đúng sự thật... Việc xác định ai cầm lái phần lớn chỉ có thể biết được thông qua việc thu thập các chứng cứ nêu trên. Nếu làm qua loa thì có khi xác định không đúng người phạm tội. Một thẩm phán TAND TP.HCM _______________________________________________ Trước đó, phiên tòa sơ thẩm ở TAND huyện Krông Búk đã hoãn đến ba lần mới đưa ra xét xử. Bà Hiền, mẹ của Đức, cho biết dù được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, con bà cũng đã dở dang việc học hành. Đức đã tốt nghiệp trung cấp và đang học liên thông lên cao đẳng thì xảy ra vụ án, buộc phải ở nhà để tham gia tố tụng. Theo luật sư Chu Đức Lưu, người bào chữa cho Trần Thọ Đức, việc cơ quan công an, VKSND huyện Krông Búk chưa tổ chức thực nghiệm về lời khai của nhân chứng, cũng như việc lấy lời khai chưa đúng luật (không đọc lại nội dung cho nhân chứng...); hơn nữa, lời khai của nhân chứng mâu thuẫn nhau, chưa được làm rõ... mà kết tội bị cáo Đức là thiếu khách quan.