Tai nạn kinh hoàng trên đèo, ít nhất 5 người chết

Theo thông tin từ khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Cao Bằng, có bốn nạn nhân được xác định là tử vong tại chỗ, một nạn nhân tử vong khi vừa nhập viện. Hiện còn hai nạn nhân đang trong trạng thái nguy kịch và hai nạn nhân khác phải cưa bỏ toàn bộ hai chân.

Theo các nhân chứng, trước lúc vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, tại địa điểm này có một xe tải rơi xuống vực và lái xe bị kẹt trong xe. Trong lúc rất đông người đi đường dừng xe xem và cứu hộ nạn nhân thì bất ngờ một xe container đi với tốc độ cao lao tới. Thấy đám đông, lái xe container thắng gấp nên container bị văng ngang đường và quét toàn bộ đám đông xuống vực.

Sáng cùng ngày, tại đường Cách Mạng Tháng Tám (khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Vào thời điểm trên, xe tải biển số 61H-7969 chở xi măng va quẹt với một xe máy lưu thông cùng chiều do một người đàn ông (chưa xác định danh tính) điều khiển. Xe tải cuốn nạn nhân khoảng 25 m trong gầm mới dừng hẳn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương đưa hai xe cẩu đến hiện trường để nâng xe tải, kéo xác nạn nhân ra ngoài.

AT - X.LƯƠNG