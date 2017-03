Tai nạn liên hoàn, bốn tài xế bị thương

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 35N-9026 do tài xế Đinh Văn Năng (trú Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông) điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc đã tông vào ô tô tải biển số 51C-014.10 do tài xế Nguyễn Thành Vũ (trú Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển theo hướng ngược lại khiến xe anh Vũ lao thẳng xuống vệ đường rồi lật ngửa. Tiếp tục, xe anh Năng tông vào xe tải 63C-007.51 do tài xế Hà Văn Cát (trú Cai Lậy, Tiền Giang) khiến anh Năng và tài xế phụ ngồi trên xe là anh Đinh Gia Lâm bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Hai tài xế khác bị thương nhẹ. Vụ tai nạn làm giao thông trên quốc lộ 1A tắc nghẽn hơn 30 phút.

Trưa cùng ngày, xe tải mang biển số 36C-020.94 do Trần Văn Hải (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) điều khiển chở 2,5 tấn xi măng vào Trường Tiểu học thị trấn Hà Trung, khi quay trở ra thì xe vướng vào cổng trường kéo đổ sập hoàn toàn.

Vụ tai nạn này làm ba người chết gồm Trần Văn Hải (lái xe), Tạ Văn Hữu, Nguyễn Văn Kỳ Văn Chung và Nguyễn Văn Quang bị thương nặng. Do khối lượng lớn bê tông đổ ập xuống nên phải mất hơn 1 giờ đồng hồ người dân mới kéo được những nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Chiều cùng ngày, ông Đào Xuân Yên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, cho biết chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn với các gia đình nạn nhân. Bước đầu địa phương hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5 triệu đồng và 3 triệu đồng đối với gia đình có người bị thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

VIẾT LONG - ĐẶNG TRUNG