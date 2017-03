Tai nạn liên hoàn do các tài xế… quá hiếu kỳ

Đó là ý kiến của thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TPHCM. Theo đó, trước trước tình trạng liên tục xảy ra TNGT liên hoàn giữa nhiều ô tô trên cầu Sài Gòn trong thời gian qua, Phòng CSGT đã phối hợp với Đội CSGT Công an quận Bình Thạnh tiến hành khảo sát, điều tra tìm hiểu nguyên nhân.



Bước đầu PC67 xác định nguyên nhân chính là do tại khu vực này đang thi công cầu Sài Gòn 2 nên các tài xế khi lưu thông qua đã hiếu kỳ, mải nhìn ngắm công trình, mất tập trung, không giữ khoảng cách an toàn đến khi phát hiện sự cố mới thắng gấp gây tai nạn.







Theo Vũ Lê (DT)



Một vị lãnh đạo Công an TPHCM nhận định, do đường trên cầu đông nên các xe chạy chậm, khi xảy ra tai nạn không gây thương vong. Nếu xe chạy với tốc độ cao và xe tải chở đầy hàng tông vào thì hậu quả thật khó lường.Sau khi nhận được yêu cầu của PC67, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã yêu cầu chủ đầu tư công trình xây dựng cầu Sài Gòn 2 tiến hành che chắn, lắp tôn tạm nhằm che khuất tầm nhìn để tránh sự hiếu kỳ của tài xế.Sáng 17/4, chỉ trong khoảng nữa giờ, trên cầu Sài Gòn đã liên tiếp xảy ra 4 vụ TNGT liên hoàn làm 12 ô tô hư hỏng nặng và gây ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng. Chỉ vài ngày sau, ngày 22/4, 5 ôtô tông liên hoàn ngay giữa cầu khiến tất cả các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.