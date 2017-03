Tai nạn liên hoàn gây ùn tắc quốc lộ 1A

Tài xế Trần Thanh Xuân lái ô tô bảy chỗ (biển số 51A-134.74) từ Bình Chánh về quận 12 đã đâm vào xe tải do anh Trinh Phúc điều khiển trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Lực tông mạnh làm xe anh Phúc húc thẳng vào các phương tiện khác ở phía trước. Một chiếc xe tải từ phía sau trờ đến không thắng kịp tông trực diện vào ô tô của anh Xuân gây tai nạn liên hoàn.

Tại hiện trường, năm chiếc ô tô hư hỏng nặng. Giao thông tuyến quốc lộ 1A qua khu vực này ùn tắc nhiều giờ liền. May mắn không có thương vong về người.

 Khoảng 15 giờ cùng ngày, chiếc xe container biển số 51C-368.73 kéo theo rơmoóc loại 40 feet khi di chuyển qua đại lộ Nguyễn Văn Linh (đoạn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) bất ngờ mất lái. Tài xế không kịp xử lý để xe loạng choạng, nghiêng một bên rồi lật nhào xuống ao nước ven đường.



Chiếc xe container bị mất lái, lao xuống ao nước trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Ảnh: XN

Tại hiện trường, container cùng thùng hàng nằm gọn dưới ao nước, hư hại nghiêm trọng. Người dân đập cửa giải cứu tài xế cùng phụ xe kẹt trong cabin đưa ra ngoài.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Sáng về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 23-2, anh Trương Văn Hoàn chạy xe máy đến dãy nhà trọ khu phố 3, phường An Phú (thị xã Thuận An) thì va quẹt với xe máy của Sáng. Bực tức, Sáng chạy về phòng trọ lấy cây kéo rượt đuổi đâm anh Hoàn. Thấy vậy, anh Hoàn bỏ chạy được một đoạn thì bị Sáng đuổi kịp rồi đâm anh Hoàn trúng hai nhát vào lưng và đầu. Khi Sáng định bỏ chạy thì bị người dân khu vực bao vây bắt giữ giao công an xử lý.

