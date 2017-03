Tai nạn liên hoàn trên xa lộ, một người chết

Hiện trường vụ TNGT làm anh Đỗ Đình Lợi tử vong.

Trước đó khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Lê Hoài Đức điều khiển xe du lịch đến xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Bình Thắng, bất ngờ bị xe tải do Lê Quốc Hùng điều khiển chạy với tốc độ nhanh không kịp xử lý tông dồn hai xe tải khác đẩy về phía trước tông tiếp vào xe anh Đức. Vụ tai nạn làm cả bốn bị hư hỏng nặng nằm giữa đường gây kẹt xe nghiêm trọng kéo dài nhiều cây số.

Xe khách chở 16 người lao xuống vực

Một chiếc xe khách chở 16 người, chạy từ huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An)đã lao xuống vực sâu 5 m ở Khu tái định cư thủy điện Bản Vẽ (thuộc bản Xiềng Lằm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) vào sáng 20-12,

Vụ tai nạn làm bà Lữ Thị Chiên (trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ an) chết tại chỗ, bảy người khác bị thương, chiếc xe hư hỏng nặng. Theo Công an huyện Thanh Chương, nguyên nhân vụ tai nạn xác định ban đầu là do tài xế phóng nhanh, khi đến khúc cua không làm chủ được tay lái khiến xe bị văng khỏi đường lao xuống vực.

Đ.LÊ - Đ.LAM