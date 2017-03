Tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 1A

Chiếc xe bẹp dúm, hơn 10 người bị thương, trong đó nạn nhân Nguyễn Thị Khánh Phước (27 tuổi, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) chết tại BV Đa khoa Bình Thuận. Nguyên nhân do trời mưa, đường trơn, lái xe xử lý kém.

Gần như cùng thời điểm, tại Km 1647+500 quốc lộ 1A (xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), xe khách 76K-7850 do Tạ Thiên Trí điều khiển lưu thông hướng Quảng Ngãi - TP.HCM đã đâm trực diện xe container 51C-198.98 của tài xế Phạm Sĩ Thành. Trí bị dập nát chân trái, Thành cũng bị thương nặng.

Hàng ngàn ô tô phải nằm chờ trên quốc lộ 1A do vụ tai nạn xảy ra trên đèo Quán Cau. Ảnh: KHẮC NHO

Từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 22-2, quốc lộ 1 đoạn qua đèo Quán Cau thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên bị ách tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn ô tô ùn ứ kéo dài hơn 10 km ở hai đầu đèo. Nguyên nhân là có vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 6 giờ cùng ngày. Xe khách 51B-031.85 do Đặng Hoàng Mỹ (TP.HCM) điều khiển đang lên đèo đã lấn trái, đâm vào xe container 92C-012.57 của tài xế Trần Đình Minh (Quảng Nam). Tài xế Minh bị thương nặng.

P.NAM - T.LỘC