Tai nạn liên tiếp trên xa lộ Hà Nội

Khoảng 0 giờ, một người đàn ông điều khiển xe máy trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Phước Long A, quận 9) đã tông vào đuôi chiếc container đang chạy cùng chiều. Xe máy biến dạng, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch được chuyển vào BV Chợ Rẫy cấp cứu. Cũng trên xa lộ Hà Nội, lúc 7 giờ, một chiếc container khác mất lái, ủi tung nhiều mét dải phân cách (đoạn qua phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), bánh xe gãy rời văng ra ngoài.

Khoảng 3 giờ 30, một xe taxi thuộc hãng Vinasun di chuyển trên quốc lộ 1A (đoạn qua ngã ba Tân Vạn, khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đột ngột mất lái, đâm vào trụ điện. Phần đầu taxi bẹp dúm, trụ điện gãy đôi. Tài xế may mắn thoát nạn. Cũng trên quốc lộ 1A, khoảng 5 giờ 30, một ô tô khi đến khu vực ngã ba Tân Vạn (thị xã Dĩ An, Bình Dương) bất ngờ ủi vào dải phân cách. Tai nạn làm tài xế và người đi cùng trọng thương, đầu xe biến dạng.

XUÂN NGỌC