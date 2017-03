Tai nạn ở Bình Thuận: Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án

Vụ tai nạn xảy ra giữa hai xe khách đã khiến 10 người thiệt mạng, 9 người khác bị thương. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, yêu cầu Ban ATGT tỉnh Bình Thuận huy động điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng đề nghị Ban ATGT tỉnh cần chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án.



Hiện trường vụ tai nạn ở Bình Thuận

Phó Thủ tướng đề nghị Sở GTVT Bình Thuận và Sở GTVT TPHCM khẩn trương xác định hai chủ xe khách trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân nếu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Sở GTVT tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện, kiểm soát hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thông báo cho chủ xe, lái xe về vi phạm, thông tin cho lực lượng CSGT về vi phạm của xe để xử lý theo quy định.



Những ngày đầu năm liên tiếp nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cả nước

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm quy định về kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách như chạy quá tốc độ, lấn đường; sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; vận chuyển hàng cấm, chất dễ cháy, nổ…