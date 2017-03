Tai nạn ô tô liên hoàn trên cầu Bình Thuận

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ, ô tô bảy chỗ biển số 52F-1284 do tài xế Nguyễn Bá Bình (ngụ Thủ Đức) lưu thông hướng từ An Sương về An Lạc. Khi đang lên dốc cầu Bình Thuận, xe của anh Bình tông mạnh vào đuôi xe tải 63K-2317 (do Trịnh Hồng Vân, quê Tiền Giang điều khiển) đột ngột dừng lại phía trước. Hai xe tải phía sau không thắng kịp nên cũng tông mạnh vào xe anh Bình làm bốn xe dính chặt vào nhau, bị hư hỏng nặng.

D.THANH