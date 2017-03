Tai nạn thảm khốc làm 18 người thương vong: Lỗi do tài xế chạy quá tốc độ

Theo nhận định của thượng tá Phạm Hữu Châu, chánh văn phòng Công an tỉnh Long An, nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc rạng sáng 13.6 khiến 8 người chết, 10 người bị thương trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương được xác định do lỗi của tài xế ô tô chạy quá tốc độ cho phép.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 13.6, tại km 17 + 500 tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng từ Trung Lương về TPHCM, thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An), một xe tải (loại 12 tấn) biển số 54S-3411 do tài xế Huỳnh Tấn Phát điều khiển bị nổ vỏ bên trái nên lách sang làn đường dành cho xe tốc độ 100 km/giờ. Bất ngờ, từ phía sau xe khách 16 chỗ (tổng cộng 19 người) biển số 53S-2150 chạy hướng Cà Mau – TP.HCM do tài xế Nguyễn Thanh Liêm điều khiển đã lao vào đuôi xe tải. Tai nạn thảm khốc xảy ra đã làm cho 5 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu, một nạn nhân khác tên Tô Thị Cẩm Loan (SN 1978) thì tử vong sau ít phút được chuyển đến Chợ Rẫy cấp cứu với nguyên nhân bị chấn thương sọ não rất nặng. Tài xế ô tô Nguyễn Thanh Liêm cũng đã tử vong ngay tại hiện trường. Con trai anh Nắng đang được điều trị. Ảnh: Hoàng Nhung Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái – Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến 11 giờ trưa 13.6, tại BV Chợ Rẫy còn nhận điều trị cho 9 bệnh nhân, một nạn nhân khác là bé Trần Thị Nhã Anh (8 tuổi) bị thương nhẹ đã được cho xuất viện. Hầu hết các bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện này chữa trị trong tình trạng khá nặng, chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm và một số bộ phận khác của cơ thể. Một nhân chứng là anh Phan Văn Nắng (SN 1979, ngụ tại Bạc Liêu, người đi trên chiếc xe ô tô) cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra lúc đó mọi người đang ngủ nên hầu hết không ai hay biết chuyện gì. “Có thể do tài xế ô tô đã đi quá tốc độ nên không lường trước được sự việc”, anh Nắng nói. Trong vụ tai nạn, vợ của anh Nắng đã tử vong, con trai anh là Phan Hữu Nhân (3 tuổi) bị chấn thương ở đầu và gãy 1/3 xương trụ. Riêng anh Nắng đã qua cơn nguy kịch. Đến 11h30 cùng ngày danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Trung Lương được xác định cụ thể. Tài xế xe tải cũng đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo về nguyên nhân vụ tai nạn. Danh sách nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại BV chợ Rẫy Trần Thị Bích Ngọc (23 tuổi, bị dập vỡ gan) Nguyễn Duy Sơn (31 tuổi, gãy dập hở cổ chân, xuất huyết não). Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi, vết thương sọ não hở, gãy xương chân). Lâm Thị Sáu (46 tuổi, chấn thương đầu, cột sống lưng). Huỳnh Văn Thư (37 tuổi, chấn thương đầu). Trần Thị Như Ý (8 tuổi, chấn thương đầu mặt). Phan Văn Nắng (32 tuổi, chấn thương đầu, vết thương lưỡi). Phạm Thị Kiều (39 tuổi, chấn thương cột sống lưng). Phan Hữu Nhân (3 tuổi, chấn thương đầu, gãy xương trụ). Các nạn nhân đã tử vong Nguyễn Thanh Liêm ( tài xế xe khách). Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi, hành khách). Một người đàn ông (khoảng 55 tuổi, xác đang được lưu giữ tại bệnh viện Chợ Rẫy). Một bé trai khoảng 5 tuổi (chưa xác định được tên). Ngoài ra, 4 nạn nhân khác tử vong tại hiện trường và hiện vẫn chưa xác định được danh tính, đang lưu giữ xác tại bệnh viện Long An Theo TỪ AN (SGTT.VN)