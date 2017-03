Tai nạn thảm khốc ở cao tốc TP.HCM-Trung Lương do tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ngày 22-4 cho biết đã có báo cáo bước đầu về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương ngày 16-4.

Trong vụ tai nạn này, cơ quan điều tra xác định tài xế xe khách Thảo Châu 71B-001.26 chạy với tốc độ 92 km/giờ ở làn đường 80-100 km/giờ. Trước xe khách Thảo Châu còn có một xe khách khác. Khi chiếc xe phía trước tránh xe bồn để chạy sang làn đường 60-80 km/giờ, do không giữ khoảng cách an toàn nên tài xế xe Thảo Châu đã phản ứng không kịp và đâm vào đuôi xe bồn tưới cây đang chạy ở tốc độ 10-15 km/giờ. Bằng chứng là trước khi xảy ra tai nạn này, xe Thảo Châu không hề có dấu vết xử lý phanh. Ngoài ra, do tài xế xe Thảo Châu đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nên cơ quan CSĐT cũng không khởi tố vụ án.

Kết luận bước đầu cũng khẳng định dù hệ thống cảnh báo trên xe bồn 57H-0258 chưa đảm bảo an toàn nhưng đó không phải là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn. Ngoài việc xe bồn chạy dưới tốc độ tối thiểu theo quy định mà chưa được cho phép, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục xem lại hồ sơ chứng minh xe bồn là thiết bị phục vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Công an huyện Châu Thành cũng đang tiếp tục điều tra hành vi không cứu người bị nạn trên đường cao tốc đối với xe cấp cứu 63M-000.16 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang).

Hoàng Nam