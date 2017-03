Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc, 14 người thương vong

Những vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra gần đây * Ngày 5/2 vụ tai nạn đầu tiên xảy ra trên cao tốc khi xe tải biển số 65K-5243 bị lật ngay khúc cua tại km49 đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Nguyên nhân do chiếc xe này chở quá tải, va vào làn tôn chắn bên vệ đường và bị lật ở giữa làn đường cao tốc. * Trong tuần đầu tiên thông xe, cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra 95 sự cố xe tải lật bị, nổ lốp, chết máy giữa đường; 2 vụ TNGT và nhiều vi phạm giao thông khác… * Ngay sau Tết Nguyên Đán, chiếc xe Camry 3.0 trên đường từ TP.HCM về miền Tây chạy quá tốc độ đã “phi” thẳng xuống ruộng lúa sau khi bay qua con lươn cao 1,2m. Một tai nạn hi hữu khác là chiếc xe du lịch 7 chỗ phải dừng khẩn cấp khi tài xế lên huyết áp, xỉu ngay trên vô lăng. Phải 10km sau khi khách trên xe phát hiện, tài xế mới dừng xe lại được... * Lúc 5h sáng ngày 15/3, vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra. Ôtô biển số 94L-6996 chạy hướng TP.HCM - Trung Lương khi đến đoạn đường thuộc địa phận Tân An (Long An) thì đâm vào phía sau ôtô tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh Ngô Văn Toàn (24 tuổi, phụ xế xe 94L-6996) thiệt mạng. * Ngày 13/4, xe container biển số 53R-0578 do tài xế Nguyễn Quang Trường điều khiển theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang đã lật nhào xuống ruộng tại Km 48, xã Thân Cửu Nghĩa, Tiền Giang. Khúc cua tại km48-49 được gọi là “khua tử thần” khi hàng chục vụ xe bị lật nhào, lao xuống ruộng, tông vào hàng rào chắn tại khua cua này. Thái Phương