'Tai nghe không tốt' khiến phi công nhầm lệnh bay

Ngày 7-9, , Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9-2016.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2016, ngành hàng không đã xảy ra 54 sự cố, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ số về an toàn đều tăng nhưng các hành vi vi phạm an toàn bay do con người lại tăng.

Cụ thể, sáu sự cố uy hiếp an toàn bay mức cao gần đây đều do lỗi của con người.

“Đặc biệt có trường hợp phi công tai nghe không tốt, kiểm soát viên không lưu hướng dẫn phi công Vietnam Airlines bay thì phi công Vietjet lại thực hiện huấn lệnh thế là giảm phân cách độ cao. Đáng nói là kiểm soát viên không lưu cũng không phát hiện ra sự nhầm lẫn này...



Những vụ uy hiếp an toàn bay gần đây phần lớn do con người. Ảnh minh họa



Ngoài ra, gần đây vụ đuôi cánh máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines bị va vào cột đèn ở sân bay Tân Sơn Nhất nhưng khi phát hiện được sự cố nghiêm trọng trên, phi công vẫn cho máy bay bay bình thường, may mắn là máy bay vẫn hạ cánh an toàn, đấy là yếu tố may mắn…” - ông Thanh nói.



Liên quan đến an ninh hàng không, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng gần đây xảy ra các vụ tin tặc, chiếu tia laser vào máy bay hết sức nguy hiểm. Vì vậy, ngành hàng không cần lưu ý đến an ninh hàng không, nếu để xảy ra tai nạn giao thông ở lĩnh vực này sẽ rất thảm khốc.

“Tôi yêu cầu ngành hàng không phải có cảnh báo, dự báo về những nguy cơ mất an ninh, an toàn bay. Đặc biệt việc kiểm tra an ninh hàng không phải nghiêm ngặt.

Vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy, vàng qua đường hàng không. Tôi cho đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, nếu ma túy đưa lên máy bay được thì súng cũng sẽ đưa lên được…” - phó thủ tướng cảnh báo.