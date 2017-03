"Tại sao bà (thủ tướng) đi chơi khi bạo lực ở Bangkok?"

Theo báo The Nation, chính quyền Thái Lan cho biết các chương trình làm việc và địa điểm cụ thể nơi bà Yingluck tới sẽ được giữ kín vì lý do an ninh. Ngoài ra, nhà chức trách cũng muốn ngăn chặn nguy cơ người biểu tình chống chính phủ “săn đuổi” bà.



Bà Yingluck đến thăm khu chợ ở Saraburi và đối mặt với một số người biểu tình tại đây Ảnh: Bangkok Pos



Báo Bangkok Post cho biết hôm qua bà Yingluck đã đến thăm một khu chợ lớn ở Phu Khae thuộc tỉnh Saraburi ở phía bắc Bangkok. Một nhóm người biểu tình chống chính phủ xuất hiện và dùng loa phóng thanh hỏi bà Yingluck là tại sao bà “đi chơi” khi bạo lực đang xảy ra ở Bangkok.

Nhiều người khác la ó và đòi bà Yingluck phải ra khỏi khu chợ để nói chuyện với họ. Cuối cùng, khoảng 100 cảnh sát đã được điều động tới để bảo vệ an toàn cho thủ tướng.

Cũng theo nguồn tin Bangkok Post, hôm nay các đại diện của chính phủ và lực lượng biểu tình PDRC đã có một cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị. Lãnh đạo Ủy ban Bầu cử (EC) Somchai Srisuthiyakorn là người trung gian tổ chức đàm phán.

Trong sáng nay, ít nhất 20 vụ nổ đã xảy ra tại một khu vực biểu tình ở Bangkok làm ít nhất 3 vệ sĩ của lực lượng PDRC bị thương. Tư lệnh quân đội Prayut Chan-O-Cha đã cảnh báo đất nước Thái Lan có thể “sụp đổ” nếu tình trạng bạo lực tiếp diễn.

Ông Prayut kêu gọi các bên đối đầu hãy đàm phán và hòa giải. Trước đó ông cũng từng tuyên bố quân đội sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị này.

Theo TTO